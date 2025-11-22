خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی

پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی
کد خبر : 1717709
لینک کوتاه کپی شد.

تیم فوتبال پرسپولیس امروز در یک دیدار تدارکاتی مقابل پالایش نفت بندرعباس به برتری رسید و بازیکنان خود را برای دیدار هفته دوازدهم لیگ برتر آماده کرد.

به گزارش ایلنا،   اوسمار ویه‌را، سرمربی پرسپولیس، در این دیدار تلاش کرد تا اکثر بازیکنان تیمش را به میدان بفرستد و شرایط آماده‌سازی آن‌ها برای بازی آتی مقابل شمس آذر قزوین را فراهم کند.

در جریان مسابقه، ابراهیم صادقی، سرمربی پالایش نفت بندرعباس، دیه‌ای یادبود به همتای خود در پرسپولیس اهدا کرد تا نشان‌دهنده روحیه دوستانه و احترام میان دو تیم باشد.

پیروزی در این دیدار تدارکاتی فرصت خوبی برای تثبیت هماهنگی بازیکنان و آمادگی تیم پیش از ادامه مسابقات لیگ برتر فراهم کرد.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب