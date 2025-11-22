پیروزی پرسپولیس در دیدار تدارکاتی

به گزارش ایلنا، اوسمار ویه‌را، سرمربی پرسپولیس، در این دیدار تلاش کرد تا اکثر بازیکنان تیمش را به میدان بفرستد و شرایط آماده‌سازی آن‌ها برای بازی آتی مقابل شمس آذر قزوین را فراهم کند.

در جریان مسابقه، ابراهیم صادقی، سرمربی پالایش نفت بندرعباس، دیه‌ای یادبود به همتای خود در پرسپولیس اهدا کرد تا نشان‌دهنده روحیه دوستانه و احترام میان دو تیم باشد.

پیروزی در این دیدار تدارکاتی فرصت خوبی برای تثبیت هماهنگی بازیکنان و آمادگی تیم پیش از ادامه مسابقات لیگ برتر فراهم کرد.

