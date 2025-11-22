به گزارش ایلنا، پس از تکمیل تست‌های تیم پزشکی سپاهان و بررسی تصاویر MRI، مشخص شد آریا شفیع‌دوست که در تیم ملی امید به دلیل مصدومیت از زمین خارج شده بود، با آسیب رباط صلیبی مواجه شده است. مراحل درمان و جراحی این بازیکن به‌زودی آغاز خواهد شد.

این مصدومیت، سومین مورد مشابه برای سپاهان در فصل جاری است؛ فصل گذشته مهدی لیموچی، و پیش از آغاز فصل جدید نیز محمد کریمی از ناحیه رباط صلیبی آسیب دیدند و این اتفاق باعث شد سپاهان در خط میانی و وینگرهای خود با کمبود بازیکن مواجه شود.

شفیع‌دوست که یکی از بازیکنان خوش‌آتیه و ملی‌پوش تیم سپاهان است، به‌عنوان یکی از امیدهای تیم در ترکیب اصلی زردپوشان و تیم ملی امید محسوب می‌شود و دوری طولانی‌مدت او تأثیر زیادی بر ترکیب تیم خواهد داشت.

