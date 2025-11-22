گزارش تمرین ریکاوری استقلال بعد از بازی سخت جام حذفی (عکس)

به گزارش ایلنا، استقلالی‌ها روز گذشته در دیداری پرهیجان که تا دقیقه ۸۶ از حریف عقب بودند، با گل آسانی از روی نقطه پنالتی بازی را به وقت‌های اضافه کشاندند و در نهایت موفق شدند نتیجه را به نفع خود رقم بزنند. با احتساب وقت‌های اضافه نیمه اول و دوم، بازیکنان بیش از ۱۳۰ دقیقه بازی پربرخورد و فشرده انجام دادند.

ساپینتو در نشست خبری اعلام کرد که تیم حدود ۱۶ کیلومتر دوندگی داشته و با توجه به فشار بالای مسابقه، امروز تمرین ریکاوری تحت نظر کادر فنی انجام شد. بازیکنانی که شانس حضور در مسابقه نداشتند، تمرینات پرفشارتری را پشت سر گذاشتند.

استقلال چهار روز دیگر باید در لیگ قهرمانان آسیا به مصاف الوصل امارات برود و با توجه به شکست در دیدار رفت، برای جبران نتیجه و افزایش شانس صعود به مرحله بعد آماده می‌شود.

