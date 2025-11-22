هوادار ۳ _ ۱ برق شیراز؛ صعود دلچسب به یکهشتم نهایی جام حذفی
دیدار تیمهای هوادار تهران و برق شیراز از مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی با برتری ۳ بر ۱ شاگردان محمدمهدی طهماسبی به پایان رسید تا هوادار راهی مرحله بعد شود.
به گزارش ایلنا، این دیدار که امروز شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، با گلهای محمدمهدی طهماسبی در دقایق ۱۵ و ۴۴ و حسین رنجبر در دقیقه ۸۵ برای هوادار و تک گل احمدرضا دهداری در دقیقه ۴۶ برای برق شیراز به پایان رسید.
با این نتیجه، تیم هوادار به مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی صعود کرد و منتظر قرعهکشی این مرحله خواهد بود. هوادار بهعنوان نماینده لیگ یک، در دور بعد تلاش خواهد کرد تا به جمع تیمهای برتر تورنمنت راه یابد.