هوادار ۳ _ ۱ برق شیراز؛ صعود دلچسب به یک‌هشتم نهایی جام حذفی

دیدار تیم‌های هوادار تهران و برق شیراز از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی با برتری ۳ بر ۱ شاگردان محمدمهدی طهماسبی به پایان رسید تا هوادار راهی مرحله بعد شود.

به گزارش ایلنا،  این دیدار که امروز شنبه از ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار شد، با گل‌های محمدمهدی طهماسبی در دقایق ۱۵ و ۴۴ و حسین رنجبر در دقیقه ۸۵ برای هوادار و تک گل احمدرضا دهداری در دقیقه ۴۶ برای برق شیراز به پایان رسید.

با این نتیجه، تیم هوادار به مرحله یک‌هشتم نهایی جام حذفی صعود کرد و منتظر قرعه‌کشی این مرحله خواهد بود. هوادار به‌عنوان نماینده لیگ یک، در دور بعد تلاش خواهد کرد تا به جمع تیم‌های برتر تورنمنت راه یابد.

 

درب ضد حریق امیردرب