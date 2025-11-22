فرشاد پیوس: نمیگذارم تیمم سقوط کند
سرمربی شناورسازی قشم پس از شکست تیمش برابر گلگهر سیرجان در جام حذفی، از عملکرد شاگردان جوانش تمجید کرد و تاکید کرد که تیم آینده روشنی در فوتبال هرمزگان دارد.
به گزارش ایلنا، فرشاد پیوس، سرمربی شناورسازی قشم، پس از پایان دیدار جام حذفی با گلگهر سیرجان اظهار داشت: خاطرات خوبی از سال ۱۳۹۰ دارم. آن زمان این استادیوم نبود و دست مریزاد به کسانی که این مجموعه را ساختند. هر تیمی که اینجا میآید، از بازی لذت میبرد.
پیوس درباره تیم حریف گفت: به گلگهر تبریک میگویم. تیم خوبی هستند و کادر فنی بسیار حرفهای دارند، به خصوص آقای تارتار که مربی جوان و با علم روز است. بازی بدی نبود. تیم ما جوان است و چندین بازیکن ۲۰-۲۱ ساله در میدان بودند که آینده فوتبال هرمزگان و بندرعباس را تشکیل میدهند.
او درباره جریان مسابقه توضیح داد: نیمه اول پایاپای بود. کمی عقب نشستیم و ضد حمله زدیم. حتی میتوانستیم اواخر نیمه اول به گل برسیم. گلگهر موقعیت داشت و مرکز زمین را خوب کنترل میکرد.
پیوس درباره نیمه دوم افزود: با اینکه گلگهر به تیرک زد، ما موقعیتهای خوبی داشتیم و ضربه آخر میتوانست گل شود. فرق بازیکن لیگ برتر با لیگ یک و دو چند درصد است. امیدوارم گلگهر یک روز به آسیا برسد.
سرمربی شناورسازی همچنین به استفاده از بازیکنان بومی اشاره کرد: ۷-۸ بازیکن بومی بندرعباس در ترکیب ما بازی کردند. هدف ما این است که از استعدادهای محلی استفاده کنیم و بازیکنان باتجربه از بیرون بیاوریم تا فوتبال زیبایی ارائه دهیم.
وی در پایان درباره موقعیت آخر تیمش گفت: اگر خودم بودم کمی جلو میبردم و بغل پا میزدم. قادری از بازیکنان خوب ماست. تیم دو سه سال ساخته شده و برادران افتخاری هم زحمات زیادی کشیدهاند. قول دادهایم تیم را حفظ کنیم و هر طور شده این کار را انجام خواهیم داد.