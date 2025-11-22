خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران قهرمان آسیا شد
کد خبر : 1717701
لینک کوتاه کپی شد.

تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران با برتری ۲ بر صفر مقابل اندونزی در فینال، برای سومین بار قهرمان آسیا شد.

به گزارش ایلنا،  در ادامه مسابقات قهرمانی آسیا و اقیانوسیه فوتبال هفت نفره که در اندونزی برگزار شد، تیم ملی ایران در دیدار فینال به مصاف تیم میزبان رفت و موفق شد با نتیجه ۲ بر صفر پیروز شود. این موفقیت سومین قهرمانی ایران در تاریخ این رقابت‌ها محسوب می‌شود.

تیم ملی ایران با ترکیب عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم‌آبادی، علیرضا احمدی‌مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال و امین رضایی و با هدایت جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی در این مسابقات حضور داشت.

این موفقیت، جایگاه ایران در فوتبال هفت نفره آسیا را بیش از پیش تثبیت کرد و بازیکنان و کادر فنی تیم را به افتخاری بزرگ رساند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب