تیم ملی فوتبال هفت نفره ایران قهرمان آسیا شد

تیم ملی ایران با ترکیب عارف بابائیان، حبیب حیدری مهر، حسن صفری، امیرحسین قربانی، مسلم مهرابیان، امیر امجدیان، امیرمهدی رحیم‌آبادی، علیرضا احمدی‌مقدم، مهدی بهشی، مرتضی تایا، مهدی دشتکی، سعید فرجی، هادی خوش اقبال و امین رضایی و با هدایت جواد مقدسی و علیرضا طارمی و سرپرستی محمدرضا گلشنی در این مسابقات حضور داشت.

این موفقیت، جایگاه ایران در فوتبال هفت نفره آسیا را بیش از پیش تثبیت کرد و بازیکنان و کادر فنی تیم را به افتخاری بزرگ رساند.