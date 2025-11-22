خبرگزاری کار ایران
ابراهیم تهامی مشاور فنی استقلال خوزستان شد

مهاجم پیشین تیم ملی و بازیکن سابق استقلال اهواز، ابراهیم تهامی، با تصمیم مدیرعامل استقلال خوزستان به سمت مشاور فنی منصوب شد و قرار است در حوزه‌های فنی و توسعه فوتبال پایه به باشگاه کمک کند.

به گزارش ایلنا،  ابراهیم تهامی که سابقه حضور در لیگ برتر، تیم ملی و باشگاه‌های مطرح خوزستانی را دارد و تجربه مربیگری نیز در کارنامه‌اش ثبت شده، به‌عنوان مشاور فنی مدیرعامل استقلال خوزستان منصوب شد.

تهامی در این سمت مسئول ارائه مشاوره تخصصی به مدیرعامل در زمینه‌های فنی، استعدادیابی، برنامه‌ریزی ورزشی و توسعه فوتبال پایه خواهد بود و با بهره‌گیری از تجربه خود، مسیر پیشرفت باشگاه را همراهی می‌کند.

 

