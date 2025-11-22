رضا اسدی: جام حذفی همیشه پر از شگفتی است

به گزارش ایلنا، رضا اسدی، مهاجم گل‌گهر، موفق شد تک گل دیدار برابر شناورسازی را به ثمر برساند و دومین گل خود در فصل جاری را ثبت کند. او پس از پایان مسابقه در میکسدزون حاضر شد و در گفتگو با خبرنگاران گفت: بازی خوبی بود و خدا را شکر توانستیم برنده شویم و پیروز از زمین خارج شویم.

اسدی در واکنش به شباهت گلش به گل معروف حمید استیلی به آمریکا اظهار داشت: مرسی از لطفی که دارید. خدا را شکر که توانستم در چنین موقعیتی قرار بگیرم و گل بزنم.

او درباره عدم ثبت گل‌های بیشتر تیم توضیح داد: جام حذفی جام شگفتی است. همین دیروز تیم لیگ برتری حذف شد. حریف دفاعی بازی کرد و ما موقعیت داشتیم اما توپ‌هایمان تبدیل به گل نشد. با این حال بازی خوبی انجام دادیم و تلاشمان را کردیم.

مهاجم گل‌گهر در پایان درباره وضعیت تیم پس از نتایج اخیر لیگ گفت: تیم خوبی داریم و مجموعه بازیکنان و کادر فنی یکدل هستند. امیدوارم در بازی بعدی مقابل استقلال خوزستان بهترین نمایش را ارائه دهیم و سه امتیاز را کسب کنیم.

