خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب آکادمی کیا برابر خیبر خرم‌آباد

ترکیب آکادمی کیا برابر خیبر خرم‌آباد
کد خبر : 1717691
لینک کوتاه کپی شد.

ترکیب آکادمی کیا برابر خیبر خرم‌آباد مشخص شد.

به گزارش ایلنا،  تیم آکادمی کیا تهران که با پیروزی برابر آریو اسلامشهر به این مرحله صعود کرده، زیر نظر مهدی توتونچی، مجری تلویزیون، هدایت می‌شود و برای رسیدن به لیگ دسته اول تلاش می‌کند. تقابل با خیبر خرم‌آباد، تیم لیگ برتری، فرصت مناسبی برای نمایش قابلیت‌های بازیکنان این تیم و محک زدن توانایی‌شان در برابر تیم‌های قدرتمند است.

ترکیب آکادمی کیا برای این مسابقه به شرح زیر اعلام شده است:
مهدی رمضان‌پور، مجتبی محمدی، امیررضا فیروزبخت، پیمان کشاورز، عرفان قربانی، علیرضا رستمی‌جو، یاسین شکوهی‌پور، امیررضا شکری، سینا قاسمی، پارسا خوشانیا و سینا عامری.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب