به گزارش ایلنا، تیم آکادمی کیا تهران که با پیروزی برابر آریو اسلامشهر به این مرحله صعود کرده، زیر نظر مهدی توتونچی، مجری تلویزیون، هدایت می‌شود و برای رسیدن به لیگ دسته اول تلاش می‌کند. تقابل با خیبر خرم‌آباد، تیم لیگ برتری، فرصت مناسبی برای نمایش قابلیت‌های بازیکنان این تیم و محک زدن توانایی‌شان در برابر تیم‌های قدرتمند است.

ترکیب آکادمی کیا برای این مسابقه به شرح زیر اعلام شده است:

مهدی رمضان‌پور، مجتبی محمدی، امیررضا فیروزبخت، پیمان کشاورز، عرفان قربانی، علیرضا رستمی‌جو، یاسین شکوهی‌پور، امیررضا شکری، سینا قاسمی، پارسا خوشانیا و سینا عامری.

انتهای پیام/