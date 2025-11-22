ترکیب آکادمی کیا برابر خیبر خرمآباد
ترکیب آکادمی کیا برابر خیبر خرمآباد مشخص شد.
به گزارش ایلنا، تیم آکادمی کیا تهران که با پیروزی برابر آریو اسلامشهر به این مرحله صعود کرده، زیر نظر مهدی توتونچی، مجری تلویزیون، هدایت میشود و برای رسیدن به لیگ دسته اول تلاش میکند. تقابل با خیبر خرمآباد، تیم لیگ برتری، فرصت مناسبی برای نمایش قابلیتهای بازیکنان این تیم و محک زدن تواناییشان در برابر تیمهای قدرتمند است.
ترکیب آکادمی کیا برای این مسابقه به شرح زیر اعلام شده است:
مهدی رمضانپور، مجتبی محمدی، امیررضا فیروزبخت، پیمان کشاورز، عرفان قربانی، علیرضا رستمیجو، یاسین شکوهیپور، امیررضا شکری، سینا قاسمی، پارسا خوشانیا و سینا عامری.