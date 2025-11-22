خبرگزاری کار ایران
تارتار: برد برابر شناورسازی با تغییرات نیمه ممکن شد
کد خبر : 1717689
مهدی تارتار، سرمربی گل‌گهر سیرجان، پس از پیروزی تیمش در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی برابر شناورسازی، از عملکرد شاگردانش راضی بود و تأکید کرد که جام حذفی هدف اصلی تیم است.

به گزارش ایلنا،  تارتار درباره دیدار با شناورسازی گفت: بازی می‌توانست دشوار باشد چون تیم حریف بسته بازی می‌کرد و فضا را از ما گرفته بود. کار گره خورده بود اما تغییراتی بین دو نیمه انجام دادیم و توانستیم به گل برسیم. بعد از گل، حریف کمی بازتر شد و ما بهتر بازی کردیم. با توجه به نتایج دو هفته اخیر لیگ، طبیعی بود در شروع بازی دچار مشکل شویم اما خدا را شکر برد خوبی کسب کردیم.

او در ادامه به عملکرد تیمش اشاره کرد: تیم خوب بازی کرد و مالکیت توپ دست ما بود. موقعیت‌های زیادی داشتیم و حتی به تیر هم زدیم. در اواخر بازی به جوانان میدان دادیم اما از عملکردشان راضی نیستم. آن‌ها باید قدر این فرصت را بدانند وگرنه دیگر چنین فرصتی به دست نخواهند آورد.

سرمربی گل‌گهر درباره انتظار برای گل بیشتر تصریح کرد: طبیعی است که در مقابل تیم‌های بسته، گلزنی دشوار باشد. در مسابقات حذفی فقط نتیجه اهمیت دارد و تیم باید از مرحله عبور کند. اگر بازی‌های دیگر را ببینید، حتی تیم‌های بزرگ هم مقابل تیم‌های ده نفره با اختلاف اندک برنده شدند.

تارتار همچنین درباره شانس تیمش در جام حذفی گفت: جام حذفی هدف اصلی ماست و روی لیگ هم تمرکز داریم. ما نسبت به سال گذشته ۵۰ درصد بازیکنان اصلی خود را از دست دادیم، از جمله دروازه‌بان و دو دفاع اصلی و رزاق‌پور و رزاقی‌نیا. با این حال شروع خوبی داشتیم و توقعات بالا رفته است. این طبیعی است و بحران نتیجه برای هر تیمی پیش می‌آید.

وی افزود: به دلیل نتایج خوب ابتدای فصل، سطح توقعات بالا رفته و حتی یک بازی می‌تواند باعث ناراحتی هواداران شود، اما ما به نظر آن‌ها احترام می‌گذاریم و امروز هم از ما حمایت کردند. تیم تغییرات زیادی داشته و عملکرد نیم‌فصل قبل خوب بود و این فصل نیز بهتر خواهیم شد.

