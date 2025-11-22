خبرگزاری کار ایران
ترکیب ملوان برای دیدار خارج از خانه مقابل آلومینیوم
تیم فوتبال ملوان در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی امروز در مصاف با آلومینیوم اراک با ترکیب اصلی خود به میدان می‌رود و امیدوار است به یک پیروزی خارج از خانه دست یابد.

به گزارش ایلنا،  ملوان در این دیدار که خارج از خانه برگزار می‌شود، با حفظ ثبات در خط دفاعی و میانی وارد زمین خواهد شد. مهم‌ترین تغییر در ترکیب این تیم، حضور محمد علی‌نژاد در نوک پیکان خط حمله و نیمکت‌نشینی عبدی و علیرضا رمضانی است.

سرمربی ملوان، مازیار زارع، با اتکا به بازیکنان کلیدی خود تلاش دارد تیمش را برای صعود به مرحله یک‌هشتم نهایی آماده کند. این تیم در فصل جاری لیگ برتر نمایش خوبی داشته و موفقیت در جام حذفی می‌تواند انگیزه‌ای برای ادامه مسیر در مسابقات باشد.

ترکیب ملوان برای این دیدار به شرح زیر است:
فرزاد طیبی‌پور، امیررضا افسرده، سعید کریمی، دانیال ایری، سامان تورانیان، حسین صادقی، غلامرضا ثابت‌ایمانی، محمد پاپی، محمد علی‌نژاد، عباس حبیبی و فرهان جعفری.

 

