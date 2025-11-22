آقای گل محبوب پرسپولیس در جمع سرخپوشان

به گزارش ایلنا، معارفه محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، در جمع سرخ‌پوشان با حضور حدادی، مدیرعامل باشگاه و افشین پیروانی، مدیر تیم برگزار شد.

محسن خلیلی در دوره قبلی حضور در باشگاه پرسپولیس در پست مدیریت آکادمی حضور داشت و ارتباط چندانی با تیم بزرگسالان نداشت اما حضور او در پست معاونت ورزشی مستلزم حضور مداوم کنار تیم اصلی است.

نکته جالب اینکه خلیلی صبح امروز به دیدن مربیان و مدیر آکادمی باشگاه یعنی رضا شاهرودی رفته بود و سپس با تیم بزرگسالان نیز دیدار کرد.

