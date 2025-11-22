آقای گل محبوب پرسپولیس در جمع سرخپوشان
محسن خلیلی که با پست معاونت ورزشی به باشگاه پرسپولیس برگشته امروز در جمع ستارههای تیم حضور پیدا کرد.
به گزارش ایلنا، معارفه محسن خلیلی، معاون ورزشی باشگاه پرسپولیس، در جمع سرخپوشان با حضور حدادی، مدیرعامل باشگاه و افشین پیروانی، مدیر تیم برگزار شد.
محسن خلیلی در دوره قبلی حضور در باشگاه پرسپولیس در پست مدیریت آکادمی حضور داشت و ارتباط چندانی با تیم بزرگسالان نداشت اما حضور او در پست معاونت ورزشی مستلزم حضور مداوم کنار تیم اصلی است.
نکته جالب اینکه خلیلی صبح امروز به دیدن مربیان و مدیر آکادمی باشگاه یعنی رضا شاهرودی رفته بود و سپس با تیم بزرگسالان نیز دیدار کرد.