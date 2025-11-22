ترکیب آلومینیوم اراک برای دیدار جام حذفی مقابل ملوان اعلام شد
آلومینیوم اراک امروز در مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی از ساعت ۱۶:۳۰ در ورزشگاه امامخمینی(ره) میزبان ملوان بندرانزلی است و ترکیب تیم برای این دیدار مشخص شد.
به گزارش ایلنا، سرمربی آلومینیوم اراک بازیکنان اصلی تیم برای مصاف برابر ملوان را معرفی کرد.
در این بازی، تیم اراکی با حضور محمد خلیفه، ابوالفضل سوختانلو، امیرمحمد هوشمند، مهدی مهدیپور، امین جهانکهن، رضا مرزبانزاده، بهروز نوروزیفرد، محمدمهدی خدابریفرد، میلاد بدراقی، علی وطندوست و عباس کهربینژاد به میدان میرود.
در مقابل، امیر نوری، علی رضایی و بهرام گودرزی به دلیل مصدومیت و بیماری قادر به همراهی تیم در این دیدار نیستند.
آلومینیوم امیدوار است با این ترکیب متعادل، مقابل ملوان به برتری برسد و راه خود را در جام حذفی ادامه دهد.