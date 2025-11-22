به گزارش ایلنا، همزمان با نزدیک شدن به پنجره نقل‌وانتقالات زمستانی، خبری از ایتالیا منتشر شده که نام یک بازیکن سرشناس اروپایی را در ارتباط با پرسپولیس مطرح می‌کند. سایت‌های ورزشی از جمله Lazionews مدعی شده‌اند که پرسپولیس شرایط السید هیسای، مدافع راست ۳۱ ساله لاتزیو را زیر نظر دارد؛ بازیکنی که طی سال‌های اخیر از مهره‌های ثابت فوتبال ایتالیا و تیم ملی آلبانی بوده است.

براساس این گزارش‌ها، قرارداد هیسای در پایان ژوئن ۲۰۲۶ منقضی می‌شود و او از ابتدای ژانویه آینده مجاز خواهد بود بدون نیاز به رضایت باشگاه، با تیم‌های دیگر وارد مذاکره شود. از سوی دیگر، منابع ایتالیایی تأکید کردند که لاتزیو برنامه‌ای برای تمدید قرارداد این بازیکن ندارد و جدایی او در پایان فصل قطعی به‌نظر می‌رسد.

چرا نام هیسای در فهرست احتمالی پرسپولیس قرار گرفته؟

پرسپولیس در نیم‌فصل نخست با چالش‌های جدی در پست دفاع راست روبه‌رو بوده است. مصدومیت‌های تکراری سرژ اوریه، تغییر پیاپی نفرات و استفاده از بازیکنان غیرتخصصی در این پست، نیاز تیم به جذب یک مدافع باتجربه را افزایش داده است؛ موضوعی که باعث شده نام هیسای به عنوان یک گزینه احتمالی مطرح شود.

هیسای که فوتبال حرفه‌ای خود را در ایتالیا آغاز کرده، کارنامه قابل‌توجهی دارد:

امپولی (۲۰۱۱–۲۰۱۵)؛ بیش از ۹۰ بازی

ناپولی (۲۰۱۵–۲۰۲۱)؛ بیش از ۱۹۰ مسابقه و تجربه مداوم لیگ قهرمانان

لاتزیو (۲۰۲۱ تا امروز)؛ حضور در سری A و لیگ اروپا

بیش از ۸۰ بازی ملی برای آلبانی و شرکت در یورو ۲۰۱۶

با وجود این سابقه، مدافع آلبانیایی در فصل جاری فرصت چندانی برای بازی در لاتزیو پیدا نکرده و همین مسئله احتمال جدایی او را افزایش داده است.

در حالی که رسانه‌های ایتالیایی از علاقه پرسپولیس به این بازیکن صحبت می‌کنند، باشگاه پرسپولیس اخیراً برخی شایعات مربوط به نقل‌وانتقالات زمستانی را تکذیب کرده و تاکنون واکنشی رسمی درباره این موضوع نداشته است.

بنابراین باید منتظر ماند و دید آیا این ارتباط تنها یک گمانه‌زنی رسانه‌ای است یا سرخ‌پوشان قصد دارند در زمستان با یک مدافع نامدار اروپایی وارد مذاکره شوند.

انتهای پیام/