به گزارش ایلنا، دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل آکادمی کیا تهران به دلیل کشت چمن ورزشگاه خانگی خیبر به ورزشگاه تختی آبادان منتقل شده و این تیم در واقع در خارج از خانه میزبان حریف خواهد بود.

سید مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، دقایقی پیش ترکیب تیمش برای این مسابقه را اعلام کرد و تغییراتی نسبت به دیدار گذشته مقابل تراکتور که با پیروزی همراه بود، در تیم ایجاد شده است. حسین پورحمیدی پس از چند بازی دوری، به ترکیب بازگشته و محمد آقاجانپور نیز بار دیگر خط دفاعی خیبر را تقویت کرده است.

همچنین علیرضا آراسته، بازیکن جوان خیبر، برای نخستین بار در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت و فردین یوسفی، علی آزادمنش و حمید طاهرخانی نیز جزو بازیکنانی هستند که این بار در ترکیب اصلی تیم قرار گرفته‌اند.

ترکیب خیبر برای دیدار امروز به شرح زیر است:

حسین پورحمیدی، احسان حسینی، محمد آقاجانپور، علیرضا آراسته، علی آزادمنش، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری، فردین یوسفی، حمید طاهرخانی، محسن سفیدچغایی و عیسی مرادی.

