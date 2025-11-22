خبرگزاری کار ایران
ترکیب خیبر خرم‌آباد برای دیدار جام حذفی برابر آکادمی کیا

خیبر خرم‌آباد در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی امروز در ورزشگاه تختی آبادان میزبان آکادمی کیا تهران است و سید مهدی رحمتی ترکیب تیمش را با چند تغییر نسبت به بازی قبلی اعلام کرد.

به گزارش ایلنا،  دیدار خیبر خرم‌آباد مقابل آکادمی کیا تهران به دلیل کشت چمن ورزشگاه خانگی خیبر به ورزشگاه تختی آبادان منتقل شده و این تیم در واقع در خارج از خانه میزبان حریف خواهد بود.

سید مهدی رحمتی، سرمربی خیبر، دقایقی پیش ترکیب تیمش برای این مسابقه را اعلام کرد و تغییراتی نسبت به دیدار گذشته مقابل تراکتور که با پیروزی همراه بود، در تیم ایجاد شده است. حسین پورحمیدی پس از چند بازی دوری، به ترکیب بازگشته و محمد آقاجانپور نیز بار دیگر خط دفاعی خیبر را تقویت کرده است.

همچنین علیرضا آراسته، بازیکن جوان خیبر، برای نخستین بار در ترکیب اصلی حضور خواهد داشت و فردین یوسفی، علی آزادمنش و حمید طاهرخانی نیز جزو بازیکنانی هستند که این بار در ترکیب اصلی تیم قرار گرفته‌اند.

ترکیب خیبر برای دیدار امروز به شرح زیر است:
حسین پورحمیدی، احسان حسینی، محمد آقاجانپور، علیرضا آراسته، علی آزادمنش، اسماعیل بابایی، مهرداد قنبری، فردین یوسفی، حمید طاهرخانی، محسن سفیدچغایی و عیسی مرادی.

 

