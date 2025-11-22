ترکیب چادرملو مقابل ذوب آهن مشخص شد

به گزارش ایلنا، تیم فوتبال چادرملو اردکان که پس از هفته دهم لیگ برتر با یک بازی و یک امتیاز بیشتر نسبت به استقلال صدرنشین جدول است، از ساعت ۱۶:۱۵ امروز در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف ذوب‌آهن خواهد رفت. این دیدار از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار می‌شود و هر دو تیم به دنبال صعود به مرحله بعد هستند.

مسابقه امروز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اردکانی‌ها قصد دارند با ادامه روند موفق خود در جام حذفی تجربه‌ای هیجان‌انگیز رقم بزنند و ذوب‌آهن نیز برای تکرار موفقیت‌های گذشته و قهرمانی در این تورنمنت تلاش می‌کند. انگیزه‌های متفاوت اما اشتیاق به برد، نقطه مشترک ایده‌های سرمربیان دو تیم است.

سعید اخباری، سرمربی چادرملو، ترکیب اصلی تیمش برای این دیدار را به شرح زیر اعلام کرده است:

حجت صدقی، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، علی طاهریان، رضا میرزایی، رضا محمودآبادی، رضا جبیره، سگاندو آرلن رودریگز، علیرضا صفری، محمدحسین خسروی و امیر اسلام‌طلب.

چادرملو امیدوار است با نمایش قدرتمند در این مسابقه، مسیر موفقیت خود در جام حذفی را ادامه دهد و انگیزه‌ای برای تقابل لیگ برتری دو هفته آینده ایجاد کند.

