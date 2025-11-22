خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ترکیب چادرملو مقابل ذوب آهن مشخص شد

ترکیب چادرملو مقابل ذوب آهن مشخص شد
کد خبر : 1717672
لینک کوتاه کپی شد.

چادرملو اردکان امروز در مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی میزبان ذوب‌آهن اصفهان است.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال چادرملو اردکان که پس از هفته دهم لیگ برتر با یک بازی و یک امتیاز بیشتر نسبت به استقلال صدرنشین جدول است، از ساعت ۱۶:۱۵ امروز در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف ذوب‌آهن خواهد رفت. این دیدار از مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی برگزار می‌شود و هر دو تیم به دنبال صعود به مرحله بعد هستند.

مسابقه امروز اهمیت ویژه‌ای دارد؛ اردکانی‌ها قصد دارند با ادامه روند موفق خود در جام حذفی تجربه‌ای هیجان‌انگیز رقم بزنند و ذوب‌آهن نیز برای تکرار موفقیت‌های گذشته و قهرمانی در این تورنمنت تلاش می‌کند. انگیزه‌های متفاوت اما اشتیاق به برد، نقطه مشترک ایده‌های سرمربیان دو تیم است.

سعید اخباری، سرمربی چادرملو، ترکیب اصلی تیمش برای این دیدار را به شرح زیر اعلام کرده است:
حجت صدقی، علیرضا آرتا، سیروس صادقیان، علی طاهریان، رضا میرزایی، رضا محمودآبادی، رضا جبیره، سگاندو آرلن رودریگز، علیرضا صفری، محمدحسین خسروی و امیر اسلام‌طلب.

چادرملو امیدوار است با نمایش قدرتمند در این مسابقه، مسیر موفقیت خود در جام حذفی را ادامه دهد و انگیزه‌ای برای تقابل لیگ برتری دو هفته آینده ایجاد کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب