به گزارش ایلنا، تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان عصر امروز از ساعت ۱۳:۳۰ در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی میزبان شناورسازی قشم بود. شاگردان مهدی تارتار که امیدوار بودند با کسب یک نتیجه مطمئن به دور بعد برسند، بازی را با برتری یک بر صفر به پایان رساندند.

تنها گل مسابقه در دقیقه ۵۱ توسط رضا اسدی به ثمر رسید؛ گلی که برتری سیرجانی‌ها را تثبیت کرد و آن‌ها را به مرحله یک‌هشتم نهایی رساند.

گل‌گهر با این نتیجه به روند مثبت خود در جام حذفی ادامه داد و اکنون باید منتظر مشخص شدن حریف بعدی خود در دور بعد باشد.

