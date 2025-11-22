خبرگزاری کار ایران
گل‌گهر ۱ _ ۰ شناورسازی قشم؛ صعود اقتصادی شاگردان تارتار

گل‌گهر سیرجان در دیدار مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی با تک گل رضا اسدی برابر شناورسازی قشم به برتری رسید و حضور خود در جمع ۱۶ تیم پایانی مسابقات را قطعی کرد.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال گل‌گهر سیرجان عصر امروز از ساعت ۱۳:۳۰ در چارچوب مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی میزبان شناورسازی قشم بود. شاگردان مهدی تارتار که امیدوار بودند با کسب یک نتیجه مطمئن به دور بعد برسند، بازی را با برتری یک بر صفر به پایان رساندند.

تنها گل مسابقه در دقیقه ۵۱ توسط رضا اسدی به ثمر رسید؛ گلی که برتری سیرجانی‌ها را تثبیت کرد و آن‌ها را به مرحله یک‌هشتم نهایی رساند.

گل‌گهر با این نتیجه به روند مثبت خود در جام حذفی ادامه داد و اکنون باید منتظر مشخص شدن حریف بعدی خود در دور بعد باشد.

 

انتهای پیام/
