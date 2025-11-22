تقابل چادرملو و ذوبآهن در جام حذفی با ترکیب متفاوت سبزپوشان
ذوبآهن در آخرین روز مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی برابر چادرملو اردکان قرار میگیرد.
به گزارش ایلنا، در ادامه رقابتهای مرحله یکشانزدهم نهایی جام حذفی، تیمهای چادرملو اردکان و ذوبآهن اصفهان عصر امروز در ورزشگاه شهید نصیری یزد به مصاف هم میروند. این دو تیم در حالی روبهروی هم قرار میگیرند که تنها دو هفته دیگر نیز در همین ورزشگاه و در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر مقابل هم صفآرایی خواهند کرد.
تفاوت شرایط دو تیم در لیگ برتر میتواند انگیزه بیشتری برای کسب نتیجه در بازی امروز ایجاد کند و هر دو تیم تلاش دارند با پیروزی، مسیر خود را در جام حذفی ادامه دهند.
قاسم حدادیفر، سرمربی ذوبآهن، برای این دیدار ترکیب خود را با استفاده از بازیکنان زیر روانه میدان کرده است:
پارسا جعفری، نادر محمدی، عرفان قهرمانی، شاهین طاهرخانی، امیرحسین جدی، پدرام قاضیپور، جلال علیمحمدی، پویا مختاری، آرش مرتضوی، جنان زایموویچ و هادی باغبان.
غیبت شایان مصلح و آرش قادری، دو مهره مهم خط دفاعی ذوبآهن، از نکات قابلتوجه پیش از این مسابقه است. غیبتی که باعث ایجاد تغییراتی در آرایش خط عقب سبزپوشان شده و حدادیفر را ناچار به استفاده از ترکیب متفاوتی کرده است.