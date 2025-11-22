خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

خبر شوکه کننده برای ذوب آهن قبل از بازی جام حذفی

خبر شوکه کننده برای ذوب آهن قبل از بازی جام حذفی
کد خبر : 1717638
لینک کوتاه کپی شد.

ذوب‌آهن در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در حالی به مصاف چادرملو اردکان می‌رود که آرش قادری و شایان مصلح، دو بازیکن دفاعی این تیم، به دلیل بیماری و مصدومیت امکان حضور در ترکیب را ندارند.

به گزارش ایلنا،  تیم فوتبال ذوب‌آهن امشب در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باید در دیداری دشوار و خارج از خانه مقابل چادرملو اردکان قرار گیرد. این مسابقه نخستین تجربه شاگردان قاسم حدادی‌فر در رقابت‌های امسال جام حذفی به شمار می‌رود و تقابل با صدرنشین لیگ برتر، شرایط سختی را برای سبزپوشان رقم می‌زند.

در فاصله کوتاه تا آغاز بازی، باشگاه ذوب‌آهن اعلام کرد که آرش قادری، مدافع این تیم، به دلیل ابتلا به ویروس سرماخوردگی قادر به همراهی تیمش نیست. قادری در هفته‌های اخیر یکی از بازیکنان مؤثر ذوب‌آهن بوده و حتی در دیدار گذشته برابر گل‌گهر نیز موفق به گلزنی شد؛ با این حال شرایط جسمانی او باعث شده این بار از ترکیب تیم کنار گذاشته شود.

همچنین شایان مصلح، کاپیتان باتجربه ذوب‌آهن، پیش‌تر اعلام کرده بود به دلیل مصدومیت امکان حضور در این مسابقه را ندارد. او با وجود غیبت در فهرست بازی، در اردوی تیم حضور دارد و کنار سایر اعضای تیم به اردکان سفر کرده است.

غیبت همزمان این دو مدافع، ترکیب خط دفاعی ذوب‌آهن را با چالش مواجه کرده و حدادی‌فر باید با تغییرات اجباری مقابل یکی از آماده‌ترین تیم‌های فصل حاضر شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب