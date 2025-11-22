خبر شوکه کننده برای ذوب آهن قبل از بازی جام حذفی
ذوبآهن در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در حالی به مصاف چادرملو اردکان میرود که آرش قادری و شایان مصلح، دو بازیکن دفاعی این تیم، به دلیل بیماری و مصدومیت امکان حضور در ترکیب را ندارند.
به گزارش ایلنا، تیم فوتبال ذوبآهن امشب در چارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی باید در دیداری دشوار و خارج از خانه مقابل چادرملو اردکان قرار گیرد. این مسابقه نخستین تجربه شاگردان قاسم حدادیفر در رقابتهای امسال جام حذفی به شمار میرود و تقابل با صدرنشین لیگ برتر، شرایط سختی را برای سبزپوشان رقم میزند.
در فاصله کوتاه تا آغاز بازی، باشگاه ذوبآهن اعلام کرد که آرش قادری، مدافع این تیم، به دلیل ابتلا به ویروس سرماخوردگی قادر به همراهی تیمش نیست. قادری در هفتههای اخیر یکی از بازیکنان مؤثر ذوبآهن بوده و حتی در دیدار گذشته برابر گلگهر نیز موفق به گلزنی شد؛ با این حال شرایط جسمانی او باعث شده این بار از ترکیب تیم کنار گذاشته شود.
همچنین شایان مصلح، کاپیتان باتجربه ذوبآهن، پیشتر اعلام کرده بود به دلیل مصدومیت امکان حضور در این مسابقه را ندارد. او با وجود غیبت در فهرست بازی، در اردوی تیم حضور دارد و کنار سایر اعضای تیم به اردکان سفر کرده است.
غیبت همزمان این دو مدافع، ترکیب خط دفاعی ذوبآهن را با چالش مواجه کرده و حدادیفر باید با تغییرات اجباری مقابل یکی از آمادهترین تیمهای فصل حاضر شود.