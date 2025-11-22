دو ستاره استقلال بازی الوصل را از دست دادند

به گزارش ایلنا، در پنجمین هفته از مرحله گروهی سطح دوم لیگ قهرمانان آسیا، استقلال چهارشنبه این هفته در ورزشگاه شهدای شهر قدس میزبان الوصل امارات خواهد بود؛ دیداری حساس که می‌تواند مسیر صعود آبی‌ها را تا حد زیادی روشن کند. شاگردان ساپینتو پس از نتایج متفاوت هفته‌های گذشته، حالا امیدوارند در خانه با کسب سه امتیاز، جایگاه خود را در جدول محکم‌تر کنند.

با این حال استقلال در این مسابقه چند غایب مهم خواهد داشت. علیرضا کوشکی به دلیل محرومیت انضباطی قادر به همراهی تیمش نیست. این وینگر جوان که در دیدار مقابل الوحدات اردن با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد، طبق حکم کنفدراسیون فوتبال آسیا سه مسابقه محروم شده و علاوه بر دیدار با الوصل، در هفته پایانی مقابل المحرق بحرین نیز غایب خواهد بود. از سوی دیگر، موسی جنپو، وینگر اهل مالی استقلال، به دلیل مصدومیت همچنان قادر به حضور در تمرینات گروهی نیست و او نیز این بازی را از دست خواهد داد.

خبر خوب برای استقلال بازگشت دو بازیکن مصدوم است. حبیب فرعباسی و روزبه چشمی که در هفته‌های اخیر شرایط حضور در میدان را نداشتند، حالا وضعیت مطلوبی پیدا کرده‌اند و می‌توانند مقابل الوصل در اختیار کادر فنی باشند. حضور این دو بازیکن می‌تواند به استقلال در بخش دفاعی و میانی کمک شایانی کند و دست ساپینتو را برای انتخاب ترکیب مناسب بازتر بگذارد.

استقلال در حال حاضر با چهار امتیاز در رتبه سوم جدول رده‌بندی گروه قرار دارد و برای رسیدن به المحرق بحرین باید از دو بازی باقیمانده خود امتیازات لازم را کسب کند. آبی‌ها فارغ از کسب هر نتیجه‌ای برابر الوصل، باید در دیدار مقابل المحرق به پیروزی برسند تا از گروه خود صعود کنند.

