تمرین پرنشاط نوجوانان در محل جدید
تیم ملی فوتبال نوجوانان ایران دومین تمرین خود را در هند در محلی جدید برگزار کرد.
به گزارش ایلنا، دومین جلسه تمرینی تیم ملی نوجوانان ایران در هند، امروز (شنبه) از ساعت ۱۴:۳۰ برگزار شد.
پس از پیگیری مسئولان تیم برای تغییر محل تمرین بهدلیل فاصله زیاد هتل محل اقامت ملیپوشان تا زمین تمرین روز گذشته، شاگردان ارمغان احمدی امروز در زمین «آدانی شانتیگرام» به تمرین پرداختند. فضای جانبی این زمین نیز از نکات جالب توجه تمرین امروز بود.
بازیکنان و اعضای کادر فنی پس از صحبتهای ابتدایی سرمربی، سه بار شعار «تیم، ایران» را سر دادند. در ادامه گرمکردن در دستور کار قرار گرفت و سپس تمرینات پستی تخصصی، فوتبال ۱۱ نفره و مرور راههای مختلف رسیدن به دروازه از طریق پرتاب اوت انجام شد.
این جلسه تمرینی در مجموع ۷۵ دقیقه به طول انجامید.