باشگاه پرسپولیس 62 ساله شد

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به مناسبت شصت و دومین سالگرد تاسیس این باشگاه متنی در رسانه رسمی خود منتشر کرد که آن را می‌خوانید: سال ۱۳۴۲ شروع یک اتفاق بزرگ و بی‌تکرار در ورزش و فوتبال ایران بود. رویدادی که حتی بنیانگذار آن با تمام افکار پیشرو و جاه‌طلبانه‌اش، شاید تصور آن را هم نمی‌کرد. این جاه طلبی که به تلاشی مداوم برای بهتر بودن تبدیل شد از همان زمان در ژن پرسپولیس جا خوش کرد و چند سال بعد با حضور جمعی از اسطوره‌ای‌ترین مردان تاریخ فوتبال ایران به یک رسالت و فرهنگ مبدل گردید. همه به ناگاه در عملی انجام شده قرار گرفتند.

پرسپولیس تبدیل به باارزش‌ترین و محبوب‌ترین باشگاه و برند در ورزش و فوتبال ایران شد. محبوبیتی که نه تنها از همان ابتدا خود را در تمام جغرافیای ایران گستراند بلکه مرزها را در نوردید و آوازه دوستدارانش در پهنه پهناورترین قاره جهان بر زبان‌ها جاری شد.

«باشگاه پرسپولیس در آذرماه ۱۳۴۲ تاسیس شد. در آن زمان تاسیسات ما منحصر به بولینگ، ورزش‌های بدنی، یک زمین بسکتبال و یک زمین والیبال در محوطه باز بود». این جملات را محمدعلی عبده در جریان مصاحبه‌ای رسمی با جراید آن زمان مطرح می‌کند، وقتی مورد سوال قرار می‌گیرد که پرسپولیس فعالیت خود را از چه زمانی آغاز کرد.



نامی شناخته شده در سراسر دنیا که با حضور در ورزش، جان دوباره یافت و به باور و رویای میلیون‌ها ایرانی بدل شد که در گوشه گوشه این سرزمین دوست‌داشتنی و در میان همه اقوام و زبان‌ها حضور داشتند. منحصر به یک شهر و استان نبود و نیست، چون یک پرسپولیس بود و یک ایران.



همه چیز از فروردین ماه همان سال شروع شده بود. شرکت سی‌آرسی در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به تاریخ ۱۸ فروردین این سال به ثبت رسید. بنا بر مندرجات آگهی روزنامه رسمی کشور، این شرکت، فعالیت خود را از تاریخ هشتم فروردین آغاز کرده بود و در ادامه برای فعالیت‌های ورزشی، نام و برند «پرسپولیس» به ورزش ایران معرفی می‌شود. این زمانی بود که تاسیسات ورزشی فعالیت خود را در آذر ماه ۱۳۴۲ آغاز کرد که مبدا آغاز پرسپولیس شد. هرچند این تاسیسات تا مدت‌ها با نام بولینگ عبده شناخته می‌شد ولی زمانی که جام جهانی بولینگ به سال ۱۳۵۵ در این تاسیسات برگزار شد، باشگاه ورزشی پرسپولیس به عنوان میزبان مسابقات معرفی گردید.



پرسپولیس به فاصله کوتاهی پس از راه‌اندازی تاسیسات ورزسی بود که در قالب اعطای مجوز، در صحنه فوتبال نیز حضور یافت، اما فعالیت تیم فوتبال پرسپولیس به شکل جدی و تمام عیار تا سال ۱۳۴۶ عقب افتاد. در پی لغو پروانه باشگاه شاهین بود که با تلاش جمعی از بزرگان آن باشگاه، پرسپولیس به خانه جدید بازیکنان آن تیم بدل شد و حماسه پرسپولیس از آن زمان به شکلی متفاوت ادامه یافت.



پرسپولیس به سرعت به یک هویت و فرهنگ در ورزش و فوتبال ایران بدل شد. یک مجموعه پیشرو که حتی آمادگی داشت چند دهه جلوتر از زمان خود فعالیت کند، وقتی لزوم حرفه‌ای‌گری در فوتبال و صنعتی شدن آن را مطرح نمود.



اکنون پرسپولیس پس از فتوحات بسیار که به کلکسیونی لبریز از افتخارات و قهرمانی منجر شده است همچنان جای داشتن در دل میلیون‌ها هوادار و همچنین تعلق داشتن به تمامی پهنای ایران را بزرگترین افتخار خود می‌داند.