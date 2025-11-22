خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

باشگاه پرسپولیس 62 ساله شد

باشگاه پرسپولیس 62 ساله شد
کد خبر : 1717598
لینک کوتاه کپی شد.

باشگاه پرسپولیس ۶۲ سالگی خود را جشن می‌گیرد و رسانه باشگاه متنی در مورد تاریخ پرسپولیس منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، باشگاه پرسپولیس به مناسبت شصت و دومین سالگرد تاسیس این باشگاه متنی در رسانه رسمی خود منتشر کرد که آن را می‌خوانید: سال ۱۳۴۲ شروع یک اتفاق بزرگ و بی‌تکرار در ورزش و فوتبال ایران بود. رویدادی که حتی بنیانگذار آن با تمام افکار پیشرو و جاه‌طلبانه‌اش، شاید تصور آن را هم نمی‌کرد. این جاه طلبی که به تلاشی مداوم برای بهتر بودن تبدیل شد از همان زمان در ژن پرسپولیس جا خوش کرد و چند سال بعد با حضور جمعی از اسطوره‌ای‌ترین مردان تاریخ فوتبال ایران به یک رسالت و فرهنگ مبدل گردید. همه به ناگاه در عملی انجام شده قرار گرفتند.

پرسپولیس تبدیل به باارزش‌ترین و محبوب‌ترین باشگاه و برند در ورزش و فوتبال ایران شد. محبوبیتی که نه تنها از همان ابتدا خود را در تمام جغرافیای ایران گستراند بلکه مرزها را در نوردید و آوازه دوستدارانش در پهنه پهناورترین قاره جهان بر زبان‌ها جاری شد.

«باشگاه پرسپولیس در آذرماه ۱۳۴۲ تاسیس شد. در آن زمان تاسیسات ما منحصر به بولینگ، ورزش‌های بدنی، یک زمین بسکتبال و یک زمین والیبال در محوطه باز بود». این جملات را محمدعلی عبده در جریان مصاحبه‌ای رسمی با جراید آن زمان مطرح می‌کند، وقتی مورد سوال قرار می‌گیرد که پرسپولیس فعالیت خود را از چه زمانی آغاز کرد.

نامی شناخته شده در سراسر دنیا که با حضور در ورزش، جان دوباره یافت و به باور و رویای میلیون‌ها ایرانی بدل شد که در گوشه گوشه این سرزمین دوست‌داشتنی و در میان همه اقوام و زبان‌ها حضور داشتند. منحصر به یک شهر و استان نبود و نیست، چون یک پرسپولیس بود و یک ایران.

همه چیز از فروردین ماه همان سال شروع شده بود. شرکت سی‌آرسی در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت صنعتی تهران به تاریخ ۱۸ فروردین این سال به ثبت رسید. بنا بر مندرجات آگهی روزنامه رسمی کشور، این شرکت، فعالیت خود را از تاریخ هشتم فروردین آغاز کرده بود و در ادامه برای فعالیت‌های ورزشی، نام و برند «پرسپولیس» به ورزش ایران معرفی می‌شود. این زمانی بود که تاسیسات ورزشی فعالیت خود را در آذر ماه ۱۳۴۲ آغاز کرد که مبدا آغاز پرسپولیس شد. هرچند این تاسیسات تا مدت‌ها با نام بولینگ عبده شناخته می‌شد ولی زمانی که جام جهانی بولینگ به سال ۱۳۵۵ در این تاسیسات برگزار شد، باشگاه ورزشی پرسپولیس به عنوان میزبان مسابقات معرفی گردید.

پرسپولیس به فاصله کوتاهی پس از راه‌اندازی تاسیسات ورزسی بود که در قالب اعطای مجوز، در صحنه فوتبال نیز حضور یافت، اما فعالیت تیم فوتبال پرسپولیس به شکل جدی و تمام عیار تا سال ۱۳۴۶ عقب افتاد. در پی لغو پروانه باشگاه شاهین بود که با تلاش جمعی از بزرگان آن باشگاه، پرسپولیس به خانه جدید بازیکنان آن تیم بدل شد و حماسه پرسپولیس از آن زمان به شکلی متفاوت ادامه یافت.

پرسپولیس به سرعت به یک هویت و فرهنگ در ورزش و فوتبال ایران بدل شد. یک مجموعه پیشرو که حتی آمادگی داشت چند دهه جلوتر از زمان خود فعالیت کند، وقتی لزوم حرفه‌ای‌گری در فوتبال و صنعتی شدن آن را مطرح نمود.

اکنون پرسپولیس پس از فتوحات بسیار که به کلکسیونی لبریز از افتخارات و قهرمانی منجر شده است همچنان جای داشتن در دل میلیون‌ها هوادار و همچنین تعلق داشتن به تمامی پهنای ایران را بزرگترین افتخار خود می‌داند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب