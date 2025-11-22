پست احساسی باشگاه نساجی پس از حذف در جام حذفی

به گزارش ایلنا، هواداران نساجی پس از تجربه سقوط تیم محبوب‌شان به لیگ یک در فصل گذشته، فصل جاری را با امیدواری آغاز کردند. تیم تحت هدایت فراز کمالوند با نمایش‌های مقتدرانه توانسته است با کسب ۳۰ امتیاز در صدر جدول لیگ یک قرار گیرد و بار دیگر شور و اشتیاق را به قائمشهر بازگرداند.

در ادامه مسیر رقابت‌ها، قرعه جام حذفی باعث شد دو تیم مدعی لیگ یک، نساجی و سایپا، در مرحله یک شانزدهم نهایی به مصاف هم بروند. دیداری که پس از ۹۰ دقیقه و ادامه بازی در وقت اضافه، با تساوی همراه شد و سرانجام سایپا در ضربات پنالتی توانست برنده میدان شود.

باشگاه نساجی با انتشار یک پست در رسانه رسمی باشگاه و انتشار متنی احساسی از هواداران عذرخواهی کرد. نساجی نوشت: می‌دانیم که روز سختی را پشت سر گذاشتید و کنار رفتن از جام حذفی، دردی سنگین بر قلب‌های عاشق شما وارد کرد.

ما "بازیکنان، کادر فنی" و ارکان باشگاه بزرگ نساجی مازندران بابت حذف از جام حذفی، از اعماق وجودمان از شما عاشقان و هواداران پوزش می‌خواهیم.

شرمنده‌ایم که نتوانستیم بار دیگر ، شادی را به دل‌ها و خانه‌های شما بیاوریم. درک می‌کنیم که شور و اشتیاق شما برای دیدن نساجی در مراحل بعدی جام حذفی چقدر زیاد بود و این ناکامی برای ما هم تلخ و دردناک است.

اما قول می‌دهیم این شکست، نقطه‌ی پایان نخواهد بود، بلکه دلیلی برای تلاش مضاعف در بازی‌های آینده‌ی جام آزادگان باشد. نساجی به عشق شما زنده‌ است. با هم برمی‌گردیم، قوی‌تر از همیشه. ممنون که همواره کنار ما هستید.

انتهای پیام/