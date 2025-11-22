خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تیم پاراتکواندو پومسه تشکیل می‌شود

تیم پاراتکواندو پومسه تشکیل می‌شود
کد خبر : 1717572
لینک کوتاه کپی شد.

تیم پاراتکواندو پومسه برای تکواندوکاران کم توان ذهنی تشکیل می‌شود.

به گزارش ایلنا، به منظور کلاس بندی و تشکیل تیم پاراتکواندو پومسه برای تکواندوکاران کم توان ذهنی؛ دکتر (تونده) از کشور مجارستان و دکتر هادی زاده از ایران بعنوان نمایندگان فدراسیون جهانی جهت کلاس بندی ورزشکاران متقاضی در فدراسیون تکواندو حضور یافتند.

همچنین فدراسیون جهانی جهت کلاس بندی این ورزشکاران در راستای تحقیق و پژوهش برای کلاس بندی ورزشکاران کم توان، ۳۰ نفر از پومسه روهای قهرمان کشور را جهت تست های ورزشی و روان شناختی برای پیشبرد برنامه های فدراسیون جهانی با هماهنگی انجمن تکواندو  مورد ارزیابی قرار داد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب