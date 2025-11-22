به گزارش ایلنا، به منظور کلاس بندی و تشکیل تیم پاراتکواندو پومسه برای تکواندوکاران کم توان ذهنی؛ دکتر (تونده) از کشور مجارستان و دکتر هادی زاده از ایران بعنوان نمایندگان فدراسیون جهانی جهت کلاس بندی ورزشکاران متقاضی در فدراسیون تکواندو حضور یافتند.

همچنین فدراسیون جهانی جهت کلاس بندی این ورزشکاران در راستای تحقیق و پژوهش برای کلاس بندی ورزشکاران کم توان، ۳۰ نفر از پومسه روهای قهرمان کشور را جهت تست های ورزشی و روان شناختی برای پیشبرد برنامه های فدراسیون جهانی با هماهنگی انجمن تکواندو مورد ارزیابی قرار داد.

