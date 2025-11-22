۸۱ مدال و جایگاه سوم با درخشش بانوان و مردان در مسابقات کشورهای اسلامی
ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی که از ۱۳ آبان ۱۴۰۴ در ریاض، عربستان سعودی آغاز شده بود، امروز با پایان رقابتها به خط پایان رسید.
به گزارش ایلنا، کاروان ورزشی ایران با نام سفیران اقتدار و شعار امید ایران توانست با کسب ۸۱ مدال شامل ۲۹ طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز، در جایگاه سوم جدول ردهبندی نهایی قرار گیرد.
این دوره با وجود کاهش تعداد رشتهها و مدالهای توزیعشده، برای ایران نتیجهای موفقیتآمیز به همراه داشت و سهم کشورمان از مدالهای طلا نسبت به دوره گذشته ۰.۴۵ درصد افزایش یافت. کاروان ایران توانست ۱۰.۷۴ درصد کل ۲۷۰ مدال طلای رقابتها را از آن خود کند، آماری که نشان از ثبات و قدرت رقابتی ورزش ایران دارد.
شروع و پایان مدالی کاروان ایران
کاروان ایران با عملکرد درخشان خود در رشتههای مختلف، شروع و پایان مدالی موفقی را ثبت کرد:
اولین مدال: مریم بربط در جودو با برنز
اولین مدال طلا: سامیار عبدلی در شنا (۵۰ متر آزاد)
آخرین مدال طلا: امیرحسین زارع در کشتی آزاد سنگینوزن
این روند نشاندهنده تنوع مدالها در رشتههای مختلف و توانایی کاروان ایران در کسب مدال در هر دو بخش بانوان و آقایان است.
نگاه جامع به رشتههای مدالآور ایران
کاروان ایران در این دوره بازیها توانست در ۲۱ رشته مختلف مدال کسب کند و عملکرد خود را در رشتههای سنتی و کمتر مدالآور تثبیت کند. در ادامه عملکرد ایران در رشتههای مهم را مرور میکنیم:
فوتسال
تیم ملی فوتسال ایران موفق شد با پیروزی مقتدرانه ۵–۰ مقابل مراکش قهرمان بازیهای کشورهای اسلامی شود و اولین مدال طلا را در این رشته برای کاروان ایران به ارمغان آورد.
والیبال
مردان: مدال طلای ارزشمند
زنان: مدال برنز
این نتیجه نشان از قدرت باثبات تیمهای والیبال ایران دارد.
شنا
طلای سامیار عبدلی در ۵۰ متر آزاد
کسب ۴ مدال دیگر در رشتههای مختلف شنا
شنا یکی از رشتههایی بود که در آن کاروان ایران توانست سهم قابل توجهی از مدالها را کسب کند.
تنیس روی میز
دو مدال طلا از ندا شهسواری و شیما صفایی
نقره تیم مردان
این موفقیت نشاندهنده پیشرفت تیم تنیس روی میز بانوان و مردان ایران است.
وزنهبرداری
۱۵ مدال به دست آمد
درخشش علیرضا معینی در دستههای مختلف
وزنهبرداری یکی از رشتههای پرمدال ایران در این دوره بود.
شمشیربازی
کسب دو مدال برنز تیمی
هندبال
برنز تاریخی زنان، که یکی از افتخارات ویژه بانوان ایران در این دوره بود.
ووشو
۴ مدال طلا و عملکرد ممتاز منصوریانها
کاراته
۳ مدال طلا، از جمله طلای ارزشمند فاطمه صادقی
دوومیدانی و پارادوومیدانی
کسب ۸ مدال متنوع
کشتی
کشتی فرنگی: ۴ مدال طلا و تثبیت اقتدار ایران
کشتی آزاد: طلاییترین رشته ایران با ۴ مدال طلا
تکواندو
کسب ۸ مدال رنگارنگ
بوکس
یک برنز
جودو
برنز مریم بربط
پاراوزنهبرداری
طلای ۲۳۵ کیلویی روحالله رستمی
این تنوع در رشتهها و کسب مدال در تمامی شاخهها، نشان از سرمایهگذاری موفق و برنامهریزی دقیق فدراسیونها و مربیان دارد.
جایگاه ایران در جدول نهایی مدالها
کاروان ایران همچون دو دوره گذشته با کسب رتبه سوم به کار خود پایان داد. این رتبهبندی نشان از ثبات و اقتدار ایران در بازیهای کشورهای اسلامی دارد.
با وجود کاهش تعداد رشتهها، کاروان ایران توانست هدفگذاری مدالی خود را محقق کند و با افزایش سهم مدالهای طلا نسبت به دوره قبل، عملکردی مثبت و قابل دفاع به ثبت برساند.
پیامدهای موفقیت ایران
موفقیت تیمهای پایه، بانوان و رشتههای کمتر مدالآور، نویدبخش آیندهای امیدوارکننده برای ورزش ایران است. این عملکرد همچنین نشان میدهد که سیاستهای توسعه ورزش قهرمانی و تمرکز بر رشتههای مدالآور در ایران مؤثر بوده است.
کاروان ایران با شعار «امید ایران» و نام سفیران اقتدار، توانست نه تنها در جدول مدالها بلکه در نمایش قدرت و انسجام تیمی، به یک الگوی موفق تبدیل شود.
ششمین دوره بازیهای کشورهای اسلامی با موفقیت کاروان ایران به پایان رسید. ۸۱ مدال شامل ۲۹ طلا، ۱۹ نقره و ۳۳ برنز، جایگاه سوم نهایی، و ارتقای سهم مدالهای طلا نسبت به دوره قبل، نشان از روند پایدار و باثبات ورزش ایران دارد.
این عملکرد، با توجه به کاهش تعداد رشتهها، نه تنها یک موفقیت آماری بلکه نمادی از اقتدار و تلاش مستمر ورزشکاران ایرانی در سطح بینالمللی است.
بیانیه کمیته ملی المپیک به مناسبت اختتامیه بازیهای اسلامی ریاض
ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی در ریاض فرصتی بینظیر برای نمایش کیفیت، انسجام و رشد ورزش ایران در آوردگاه کشورهای اسلامی بود. کاروان سفیران اقتدار متشکل از ۱۹۱ ورزشکار در ۲۰ رشته ورزشی، با برنامهریزی هدفمند، ارزیابی مستمر عملکرد و تمرکز بر آمادهسازی علمی و کیفی، توانست ۲۹ مدال طلا، ۱۹ مدال نقره و ۳۳ مدال برنز کسب کند و در مجموع ۸۱ مدال به دست آورد. این دستاورد، ضمن تثبیت جایگاه سوم جدول مدالی و افزایش سهم طلای کشور به ۱۰.۷۴ درصد، نشاندهنده ارتقای کیفیت اعزام و اثربخشی ورزشکاران قهرمان ایران در این دوره از بازیها محسوب میشود. همچنین حدود ۷۰ درصد ورزشکاران کاروان موفق به کسب مدال شدند که بیانگر کیفیت بالای اعزام و هدفمندی برنامهریزیها است.
ویژگی برجسته این دوره، درخشش بانوان ورزشکار ایران بود؛ بانوان ۳۸ درصد از مدالهای طلا و ۴۱ درصد از کل مدالها را به خود اختصاص دادند که نسبت به دوره قبل (۱۷ درصد) نشاندهنده گسترش عمق استعدادها و پیشرفت قابل توجه ورزش زنان است. کاروان ایران در ۱۹ رشته از ۲۰ رشته اعزامی موفق به کسب مدال شد و در ۱۱ رشته به مدال طلا دست یافت؛ این آمار نمایانگر تنوع مدالآوری و کیفیت اعزام است.
از جمله دستاوردهای تاریخی این دوره میتوان به کسب ۸ مدال طلا توسط کشتی گیران دلاور کشورمان، کسب مدال تاریخی شنا و ثبت رکوردهای درخشان، کسب مدال تاریخی هندبال دختران، کسب مدالهای امیدوارکننده در دو و میدانی، درخشش تیم ملی کاراته دختران با کسب ۳ نشان طلا، عملکرد بینظیر ورزشکاران ووشو، تلاش ماندگار و ارزشمند دختران موی تای، و همچنین درخشش دوباره ورزشکاران تیمهای ملی فوتسال و والیبال و بویژه افتخارآفرینی ورزشکاران پارالمپیکی اشاره کرد.
این موفقیت حاصل تلاش بیوقفه ورزشکاران، مدیریت و برنامهریزی فدراسیونها، و همچنین پشتیبانی و حمایت عالیه وزارت ورزش و جوانان و کمیته ملی المپیک است.
در این میان نباید منش اخلاقی و فرهنگی ورزشکاران اعزامی کاروان جمهوری اسلامی ایران، به ویژه احترام به پرچم و همبستگی با آرمانهای اسلامی را از نظر دور داشت. بیتردید این رفتارهای فرهنگی بخشی جداییناپذیر از موفقیت این کاروان فرهنگی محسوب میشود.
کمیته ملی المپیک ضمن قدردانی از وزارت ورزش و جوانان و تمامی فدراسیونهای ورزشی اعلام میکند که این مسیر، امیدبخش آیندهای روشن برای ورزش ایران و آمادهسازی برای افتخارآفرینی در رویدادهای پیشرو، از جمله بازیهای آسیایی و المپیک ۲۰۲۸، خواهد بود.