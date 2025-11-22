خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

نقش پررنگ VAR در بازی استقلال و پادیاب خلخال تایید شد

نقش پررنگ VAR در بازی استقلال و پادیاب خلخال تایید شد
کد خبر : 1717503
لینک کوتاه کپی شد.

مسئول آموزش دپارتمان داوری در خصوص جزئیات بازی استقلال تهران و پادیاب خلخال اظهار نظر کرد و تصمیمات داور ویدئویی را تایید کرد.

به گزارش ایلنا، محمدرضا ابوالفضلی مسئول آموزش دپارتمان داوری در خصوص تصمیمات تیم داوری بازی استقلال تهران و پادیاب خلخال در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی در فصل جاری گفت: برآیند تصمیمات صورت گرفته نیاز به بررسی و تحلیل صحیح دارد که امیدوارم چنین مواردی مورد عنایت جامعه داوری قرار بگیرد.

او در خصوص اخراج بازیکن پادیاب خلخال در نیمه اول این دیدار گفت: این بازیکن هنگام ضربه به توپ و پریدن با استوک خود به صورت بازیکن استقلال ضربه وارد می‌کند که این برخورد مصداق بارز خطای شدید است. داور در ابتدای امر، تشخیص برخورد را نداد اما داوران مستقر در اتاق VAR به درستی تشخیص دادند و داور مسابقه را فرا خواندند۰ داور هم به درستی کارت قرمز به بازیکن خاطی پادیاب خلخال نشان داد.

ابوالفضلی درباره اعلام نخستین پنالتی برای استقلال تاکید کرد: داور در این مورد، آنالیز اشتباهی داشت چرا که مدافع پادیاب خلخال دست راست خودش را با اینکه ضربه به توپ زد، با تصمیم داور اعلام پنالتی شد که خوشبختانه با ورود VAR، مورد بازبینی قرار گرفت و داور هم پنالتی را رد کرد.

وی درباره مهم‌ترین صحنه مورد اعتراض تیم میهمان در ورزشگاه تختی که منجر به اعلام پنالتی برای استقلال در دقیقه ۸۸ این مسابقه شد، خاطرنشان کرد: پس از یک فعل و انفعال، مدافع پادیاب روی زمین می‌افتد و دست چپ همین بازیکن مصداق بارز دست تکیه گاه است. در همین وضعیت، دست راست او مانع ورود توپ به سمت دروازه خالی می‌شود. در چنین حالتی حتی اگر بازیکن مدافع، دستش در حالت طبیعی باشد و هیچ گونه حرکت اضافی نداشته باشد اما مانع ورود توپ به درون دروازه شود قطعا پنالتی باید اعلام شود و نیاز به کارت زرد است اما اگر عمدی در کار بود، اخراج باید می‌شد. بنابراین VAR به درستی اعلام خطای پنالتی کرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب