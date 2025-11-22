خبرگزاری کار ایران
مسعود شجاعی مس را نقره داغ کرد!

کمیته وضعیت باشگاه مس رفسنجان را در پرونده شکایت مسعود شجاعی محکوم کرد.

به گزارش ایلنا، در رأی صادره توسط کمیته وضعیت، باشگاه مس رفسنجان در پرونده شکایت مسعود شجاعی به پرداخت ۶.۹ میلیارد تومان بابت اصل مطالبات محکوم شده است؛ رقمی که طبق حکم، باید همراه با خسارت تأخیر پرداخت شود.

بر همین اساس، کمیته وضعیت مبلغ ۷۴۴ میلیون تومان را به‌عنوان خسارت تأخیر تادیه از تاریخ مطالبه (۲۹ تیر ۱۴۰۴) تا زمان صدور رأی (۲۸ آبان ۱۴۰۴) برای شجاعی در نظر گرفته است. همچنین باشگاه مس رفسنجان باید حدود ۲۹۲ میلیون تومان بابت هزینه دادرسی به حساب خواهان واریز کند تا رأی قطعی اجرا شود.

به این ترتیب مسعود شجاعی بابت قرارداد فصل گذشته خود با مس رفسنجان حدود هشت میلیارد تومان حکم گرفته است. شجاعی فصل گذشته مدتی هدایت مس را برعهده داشت اما در نهایت مومنی مدیرعامل این باشکاه به دلیل اختلاف با او، عذر شجاعی را خواست. 

نکته جالب اینکه این حکم خسارت دیرکرد را هم در خود دارد که پیش از این در قوانین فوتبال ایران وجود نداشت اما حالا برای کمتر از یک سال، بیشتر از ۱۰ درصد کل حکم خسارت تادیه اعمال خواهد شد.

