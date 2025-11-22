انتشار پیام رییس فیفا با آغاز رقابتهای جام جهانی

به گزارش ایلنا، جیانی اینفانتینو با انتشار پیامی شروع رقابت‌های جام جهانی فوتسال ۲۰۲۵ به میزبان اندونزی را تبریک گفت.

در متن این پیام آمده است:

چه احساس باورنکردنی‌ای است که بخشی از یک لحظه تاریخی برای ورزش زنان در فیلیپین باشم! اولین دوره جام جهانی فوتسال زنان فیفا با شروعی فوق‌العاده آغاز شد. به آرژانتین و لهستان بابت پیروزی‌های روز افتتاحیه تبریک می‌گویم و بار دیگر بهترین آرزوها را برای تمام کشورهای شرکت‌کننده دارم!

تشکر ویژه از فدراسیون فوتبال فیلیپین به رهبری رئیس آن، جان گوتیرز، بابت استقبال گرم و همکاری با فیفا برای برگزاری یک رویداد شگفت‌انگیز. مطمئن هستم این رقابت‌ها دختران و پسران جوان را در این کشور و سراسر جهان سرگرم، الهام‌بخش و متحد خواهد کرد. همچنین خوشحال شدم که با جان پاتریک گریگوریو، رئیس کمیسیون ورزش فیلیپین، ملاقات کردم و درباره تعهد او به توسعه فوتبال در این کشور آگاه شدم.

