پایان احتمالی کار بمب پرسپولیس در زمستان!

کد خبر : 1717395
با شرایط فعلی بعید است یاسین سلمانی در نیم فصل دوم هم در پرسپولیس ماندگار شود.

به گزارش ایلنا، دو سال پیش وقتی اوسمار سرمربی پرسپولیس شده بود یاسین سلمانی مصدوم بود و بعد از عمل جراحی مقدمات آماده سازی‌اش را انجام می‌داد. یاسین در آخرین بازی‌های آن فصل که پرسپولیس روز آخر قهرمان لیگ برتر شد به مرز آمادگی رسید اما به خاطر حساسیت بازی‌ها، اوسمار نه از او بازی گرفت نه مرتضی پورعلی‌گنجی که یکی دو ماه بعد از یاسین رباط داده بود.

اوسمار توانایی‌ و قابلیت‌های این بازیکن را می‌شناسد و انتظار می‌رفت با ورود این مربی برزیلی سلمانی هم مثل بقیه بازیکنان پیشرفت کند اما به نظر می‌رسد اوضاع برای این بازیکن پیچیده‌تر باشد چرا که سرخ‌ها در میانه میدان بازیکنان زیادی دارند که از نظر فنی و بدنی از او جلوترند و شاید ترافیک شدید در این منطقه سلمانی را از دور خارج کند.

با توجه به سیستم بازی اوسمار که فقط دو هافبک میانی در زمین حضور دارند شرایط برای سلمانی حتی از دوران سرمربیگری وحید هاشمیان سخت‌تر خواهد بود کما اینکه او در آن مقطع هم خیلی خیلی کم بازی کرد.

یاسین فصل قبل کیفیتی بسیار دور از انتظار ارائه داد در حالی که نیم فصل اول همه به گاریدو می‌تاختند که چرا از او استفاده نمی‌کند. سلمانی در دوره کارتال هم خیلی کم بازی کرد و البته در پست غیرتخصصی به میدان می‌رفت. با شروع فصل جدید و حضور هاشمیان هم شرایط برایش بهتر نشد هر چند شاید خیلی از هواداران انتظار داشتند او در تابستان به تیم دیگری برود.

در هشت بازی تیم به سرمربیگری هاشمیان او سه بازی اصلاً در لیست نبود که در بازی هفته اول اصلاً کارت بازی‌اش صادر نشد. در چهار بازی هم او روی نیمکت نشست و فقط مقابل ملوان حدود ده دقیقه در میدان بود.

در بازی تراکتور با سرمربیگری باقری او روی نیمکت بود و مقابل استقلال خوزستان، اوسمار در وقت‌های تلف شده از این بازیکن استفاده کرد.

سلمانی در آن دقایق به عنوان هافبک کناری به زمین رفت و کار خاصی هم انجام نداد اما با توجه به رقابت شدید در مرکز میدان شاید نیم فصل از پرسپولیس جدا شود. سروش رفیعی، سرلک، باکیچ، عنایت‌زاده و خدابنده‌لو همه بازیکنانی هستند که به نوعی رقیب سلمانی به حساب می‌آیند و حتی اگر شکاری را از این جمع خارج کنیم او کار سختی برای بازی کردن در پیش دارد.

باشگاه پرسپولیس با توجه به محدویت لیست و بازیکنانی که اوسمار در سه پست نیاز دارد احتمالاً یا سلمانی را قرضی به تیم دیگری خواهد داد یا او را می‌فروشد. سلمانی یک سال و نیم دیگر با پرسپولیس قرارداد دارد اما با شرایط فعلی بعید است تا پایان نیم فصل اول شرایط برایش تغییر کند.

