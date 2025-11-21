خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تارتار: در جام حذفی هیچ حریفی را دست‌کم نمی‌گیریم

تارتار: در جام حذفی هیچ حریفی را دست‌کم نمی‌گیریم
کد خبر : 1717213
لینک کوتاه کپی شد.

سرمربی گل‌گهر با اشاره به حساسیت جام حذفی تأکید کرد تیمش با نهایت تمرکز مقابل شناورسازی قشم قرار می‌گیرد و حریف لیگ یکی را ساده نخواهد گرفت.

به گزارش ایلنا، سرمربی گل‌گهر سیرجان می‌گوید تیمش در دیدار جام حذفی برابر شناورسازی قشم با نهایت تمرکز وارد میدان خواهد شد و هیچ‌گونه نگاه ساده‌انگارانه‌ای به حریف لیگ یکی نخواهد داشت.

مهدی تارتار در نشست خبری پیش از بازی عنوان کرد: مسابقات جام حذفی شرایط ویژه‌ای دارد و هر دیدار در حکم یک فینال است. کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند باعث حذف شود، بنابراین باید تمرکزمان را بالا نگه داریم و از لغزش‌های حریف به بهترین شکل بهره ببریم.

او با اشاره به وضعیت حریف افزود: درست است که شناورسازی جایگاه خوبی در لیگ یک ندارد اما از زمانی که فرشاد پیوس هدایت تیم را برعهده گرفته، فوتبال برنامه‌ریزی‌شده‌ای ارائه می‌دهند. در انتقال‌ها خوب عمل می‌کنند و روی ضربات ایستگاهی نیز خطرناک هستند.

تارتار تأکید کرد: طی هفته گذشته روی نقاط قوت و ضعف آن‌ها کار کردیم و بازیکنان می‌دانند که نباید هیچ تیمی را در جام حذفی دست‌کم گرفت. تنها راه صعود، جدیت کامل از دقیقه اول تا آخر است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب