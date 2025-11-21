به گزارش ایلنا، سرمربی گل‌گهر سیرجان می‌گوید تیمش در دیدار جام حذفی برابر شناورسازی قشم با نهایت تمرکز وارد میدان خواهد شد و هیچ‌گونه نگاه ساده‌انگارانه‌ای به حریف لیگ یکی نخواهد داشت.

مهدی تارتار در نشست خبری پیش از بازی عنوان کرد: مسابقات جام حذفی شرایط ویژه‌ای دارد و هر دیدار در حکم یک فینال است. کوچک‌ترین اشتباه می‌تواند باعث حذف شود، بنابراین باید تمرکزمان را بالا نگه داریم و از لغزش‌های حریف به بهترین شکل بهره ببریم.

او با اشاره به وضعیت حریف افزود: درست است که شناورسازی جایگاه خوبی در لیگ یک ندارد اما از زمانی که فرشاد پیوس هدایت تیم را برعهده گرفته، فوتبال برنامه‌ریزی‌شده‌ای ارائه می‌دهند. در انتقال‌ها خوب عمل می‌کنند و روی ضربات ایستگاهی نیز خطرناک هستند.

تارتار تأکید کرد: طی هفته گذشته روی نقاط قوت و ضعف آن‌ها کار کردیم و بازیکنان می‌دانند که نباید هیچ تیمی را در جام حذفی دست‌کم گرفت. تنها راه صعود، جدیت کامل از دقیقه اول تا آخر است.

