حسین‌خانی: با اخراج و یک اشتباه، برنامه‌مان برهم خورد

مس کرمان با وجود تلاش فراوان و حمایت پرشور هوادارانش، با شکست یک بر صفر برابر سپاهان از رقابت‌های جام حذفی حذف شد.

به گزارش ایلنا،  فرزاد حسین‌خانی، سرمربی مس کرمان، پس از شکست برابر سپاهان گفت: قبل از مسائل فنی، باید از همشهریان و هواداران‌مان تشکر ویژه کنم که جانانه از تیم حمایت کردند. امروز واقعا اتفاق خاصی رقم خورد و امیدواریم در ادامه راه باعث خوشحالی عزیزان شویم.

او در خصوص روند بازی افزود: با آنالیز خوبی که از سپاهان داشتیم، راه‌های نفوذ آن‌ها را کنترل کردیم، خصوصاً ضربات ایستگاهی. اما یک اشتباه منجر به گل شد و سپس با اخراج یکی از بازیکنان‌مان، پلن ما تغییر کرد. با این حال نیمه دوم بازیکنان فاز دفاعی خوبی داشتند و چند موقعیت هم ایجاد کردیم.

حسین‌خانی درباره استفاده از بازیکنان جوان تاکید کرد: بچه‌ها محصول آکادمی هستند و بر اساس کیفیت فنی انتخاب شده‌اند. امروز نشان دادند که اگر مسیر درستی برای خودشان انتخاب کنند، می‌توانند در فوتبال حرف‌های زیادی برای گفتن داشته باشند و در شرایط مالی تیم هم کمک کردند.

او همچنین به عملکرد داور و وی‌ای‌آر اشاره کرد: تبریک می‌گویم به تیم سپاهان اما داور خیلی روی وی‌ای‌آر اصرار داشت و تاثیر آن روی بازی ما مشهود بود. کارت زرد و خطاهایی که می‌توانست روی ما اعمال شود، خیلی راحت نادیده گرفته شد.

سرمربی مس در پایان گفت: جام حذفی برای ما تمام شد و باید خودمان را برای لیگ آماده کنیم. دیگر از مسائل حاشیه‌ای چیزی نمی‌گویم؛ به اندازه کافی صدای ما به گوش مسئولان رسیده است.

