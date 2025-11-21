رسول خطیبی: جام حذفی فرصت خودنمایی بازیکنان و آزمون تیمهاست
سرمربی مس رفسنجان پیش از دیدار تیمش مقابل داماش گیلان در مرحله یکهشتم نهایی جام حذفی گفت که این مسابقه اهمیت بالایی دارد و تاکید کرد که تیمش با تمرکز و استفاده از بازیکنان جایگزین قصد دارد نتیجهای مطلوب کسب کند.
به گزارش ایلنا، رسول خطیبی در نشست خبری پیش از بازی اظهار داشت: جام حذفی همیشه با شگفتی همراه است. تجربه نشان داده که تیمهای پایینرده حتی قادرند تیمهای لیگ برتری را حذف کنند و تمام تلاش خود را برای نمایش تواناییهایشان به کار میگیرند. این مسابقه فرصتی است برای بازیکنان که خودشان را نشان دهند و برای مربیان که بتوانند ظرفیت آنها را بسنجند.
او درباره شرایط تیم مس رفسنجان گفت: ما بازی را جدی گرفتیم. هرچند دو بازیکنمان مصدوم هستند، اما این مسابقه برای ما اهمیت زیادی دارد و به بازیکنان گفتهام که انشاءالله یک بازی خوب همراه با برد ارائه دهند.
خطیبی درباره حریف خود افزود: تیم داماش با سرمربی جدید شرایط بهتری پیدا کرده و دو بازی اخیرشان نشان داده که شکل دفاعیشان منسجم است، بنابراین فردا بازی دشواری در پیش داریم.
سرمربی مس رفسنجان در خصوص آمادهسازی تیم توضیح داد: تمریناتی که انجام دادیم به ما کمک میکند تا فردا نمایش خوبی داشته باشیم. با وجود مصدومیت دو سه بازیکن، سایر نفرات آماده هستند و امیدوارم از بازیکنان جایگزین به بهترین شکل استفاده کنیم.
او در پایان به استفاده از بازیکنان جدید اشاره کرد و گفت: دو سه بازیکن تازهوارد که تاکنون فرصت بازی نداشتهاند، فردا به میدان خواهند رفت تا شرایط آنها را بسنجیم و برای مسابقات آینده از ظرفیتشان بهره ببریم.