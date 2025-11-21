خبرگزاری کار ایران
مازیار زارع: جام حذفی همیشه چالش‌برانگیز است

سرمربی ملوان بندرانزلی پیش از دیدار حساس تیمش مقابل آلومینیوم اراک در مرحله یک‌ شانزدهم نهایی جام حذفی گفت که این مسابقه برای هر دو تیم دشوار است و تأکید کرد که تمرکز و آمادگی بازیکنان عامل اصلی برنده شدن خواهد بود.

به گزارش ایلنا،  مازیار زارع در نشست خبری پیش از بازی اظهار داشت: فردا یکی از بازی‌های سخت مرحله یک‌ شانزدهم نهایی جام حذفی را مقابل آلومینیوم اراک داریم. هر دو تیم تلاش می‌کنند که از این مرحله عبور کنند و هیچ‌کس نمی‌خواهد خیلی زود از جام کنار برود.

وی در پاسخ به پرسشی درباره قرعه سخت تیمش گفت: سال گذشته هم با قرعه دشواری روبه‌رو شدیم و دیدید که تا فینال پیش رفتیم. بازی فردا در اراک و مقابل آلومینیوم قطعاً کار آسانی نخواهد بود. هر تیمی که تمرکز بیشتری داشته باشد، می‌تواند برنده شود.

زارع با اشاره به دشواری‌های جام حذفی افزود: این جام همیشه چالش‌های خاص خود را دارد. تیم‌های دسته پایین‌تر هم انگیزه زیادی برای صعود دارند. اینکه سال قبل به فینال رسیدیم، به این معنی نیست که امسال کار راحتی داریم. در جام حذفی داستان کاملاً متفاوت است.

او در خصوص وضعیت آماده‌سازی تیم بعد از تعطیلات لیگ نیز گفت: آماده نگه داشتن بازیکنان در دوران وقفه‌های لیگ دشوار است و هر دو تیم از نظر جسمی خسته هستند. این وقفه‌ها کار را سخت می‌کند، اما چاره‌ای نیست و امیدوارم دیگر وقفه طولانی‌مدت نداشته باشیم.

