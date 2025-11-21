مربی پادیاب: حرکات تحریکآمیز آسانی مقابل پادیاب نادیده گرفته شد
حامد محمودی، مربی پادیاب خلخال، پس از دیدار تیمش مقابل استقلال، از رفتار یاسر آسانی و نحوه قضاوت داور انتقاد کرد و گفت که حرکات تحریکآمیز و بیاحترامی بازیکن استقلال به سرمربی پادیاب نادیده گرفته شده است.
به گزارش ایلنا، محمودی در ابتدا درباره صحنه بعد از گل تساوی آسانی گفت: یاسر آسانی پس از گل تساوی به سمت نیمکت ما آمد و چند بار کوچ (سرمربی) ما را صدا زد. وقتی مربی ما به او نگاه کرد، با دو دست ادای گریه درآورد. این حرکت تحریکآمیز بود و هیچکدام از داوران، داور چهارم یا کمکها آن را ندیدند. جالب اینجاست که کارت زردی هم به او نشان داده نشد، اما برای حرکات دیگری که من ندیدم، اخطار گرفت.
او ادامه داد: هنگامی که پنالتی زده شد، تصاویر نشان میدهد که آسانی به سمت بازیکنان ما رفت و کارت زرد گرفت. داور جوان بود و امیدوارم پیشرفت کند، اما سوتهای امروز عجیب بود و واقعاً نمیفهمم چرا روی برخی صحنهها چشمپوشی شد. کمکداور به داور میگوید کارت بده، اما داور میگوید ولش کن!
مربی پادیاب افزود: استقلال تیم بزرگی است و قابل احترام، اما این حق تیم ما نبود که نادیده گرفته شود. آن صحنهای که بازیکن حریف به مربی ما بیاحترامی کرد، از چشم داور و بازبینی ویآر هم دور ماند، اما برای استقلال، صحنه پنالتی بارها از زوایای مختلف بررسی شد.
او در پایان با اشاره به شرایط بازیکنان پادیاب گفت: خواهش میکنم نظارتها بیشتر شود. چند نفر از بازیکنان ما در رختکن گریه کردند و میگفتند چرا وقتی با تیم لیگ برتری بازی داریم، حق ما اینطور نادیده گرفته میشود. بازیکن حریف به سرمربی ما که بالای هفتاد سال دارد بیاحترامی کرد. امیدوارم در آینده این موارد رعایت شود.