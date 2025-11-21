سجاد تقوی: اخراجم عادلانه نبود

به گزارش ایلنا، تقوی در ابتدا درباره صحنه اخراج گفت: لحظه‌ای که من از زمین اخراج شدم، هیچ برخوردی با آقای کوشکی نداشتم. خود او هم بعد از اخراج گفت که زرنگی کرده و اخراجم کرده است. همان لحظه این حرف را به من زد.

او درباره صحنه پنالتی و اعتراضات اظهار داشت: دقیقه ۹۰ بازیکن ما تعادل نداشت و سریع پنالتی گرفتند. می‌گویند تیم استقلال دو قهرمانی آسیا دارد، اما با یک صحنه کوچک همه کادرشان به زمین می‌آمدند و وی‌ای‌آر را نشان می‌دادند. به نظر من آن صحنه پنالتی نبود و من کوچکترین برخوردی با کوشکی نداشتم.

تقوی در پاسخ به اظهارنظر درباره نشان دادن عدد به سکوها افزود: در آن شرایط عصبی بودم و به ناحق اخراج شدم. استقلال تیم بزرگی است، اما ده هزار نفر به من فحش می‌دهند و من ناعادلانه اخراج شدم. من هفت نشان ندادم و به عنوان یک پرسپولیسی، عدد شش را نشان دادم.

