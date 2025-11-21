خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

رضایی: با غیرت بازیکنان، شمس آذر تا دقیقه ۹۶ جنگید و صعود کرد

رضایی: با غیرت بازیکنان، شمس آذر تا دقیقه ۹۶ جنگید و صعود کرد
کد خبر : 1717182
لینک کوتاه کپی شد.

وحید رضایی، سرمربی شمس آذر قزوین، پس از پیروزی تیمش مقابل نیروی زمینی در جام حذفی، از تلاش بازیکنانش تمجید کرد و گل دقیقه ۹۶ رضا محمدی را نقطه عطف این صعود دانست.

به گزارش ایلنا،  رضایی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: خیلی خوشحالیم که توانستیم اولین برد خانگی‌مان را جلوی هواداران عزیز کسب کنیم. این موفقیت نتیجه حمایت آن‌ها بود که تا دقیقه ۹۶ انرژی دادند و ما توانستیم بازی را برگردانیم. جام حذفی همیشه چالش‌های خودش را دارد، به‌ویژه مقابل تیم‌های لیگ دسته پایین که انگیزه زیادی دارند. نیروی زمینی تیم منسجم و خطرناکی بود و روی ضدحملات خوب کار می‌کرد.

وی درباره عملکرد بازیکنان افزود: بازیکنان انرژی فوق‌العاده‌ای گذاشتند و توانستیم گل‌های عقب‌مانده را جبران کنیم. گل دقیقه ۹۶ واقعاً عالی بود و باعث شد خوشحال شویم. امیدوارم ریکاوری خوبی داشته باشیم و برای بازی سخت هفته بعد مقابل پرسپولیس آماده شویم.

سرمربی شمس آذر درباره اهداف تیم در جام حذفی گفت: فوتبال قزوین در سال‌های گذشته در جام حذفی نتایج خوبی نداشت، اما امسال با قدرت وارد شدیم. هدف ما صعود به مراحل بالاتر و حتی رسیدن به فینال است. ترکیب اصلی تیم نشان می‌دهد که از ابتدا برای موفقیت برنامه داشتیم و تا روز آخر خواهیم جنگید.

رضایی در ادامه درباره نمایش تیمش توضیح داد: تیم‌مان مقابل نیروی زمینی که انگیزه زیادی داشت، عالی بازی کرد. این مسابقه برای ما حکم یک بازی تدارکاتی قبل از دیدار با پرسپولیس را داشت و درس‌های زیادی داشت.

وی درباره مهاجمان و گلزنی تیم بیان کرد: گاهی در ضربه آخر مشکل پیش می‌آید، اما عملکرد دفاعی و تهاجمی تیم بسیار خوب بود. بازیکنان موقعیت ایجاد می‌کنند و بازی هدفمند است. میلاد سورگی امروز گل زد و رضا محمدی هم فوق‌العاده بود؛ هم در دفاع کمک کرد و هم گل برتری تیم را زد.

سرمربی شمس آذر در پایان گفت: عملکرد بازیکنان فوق‌العاده بود و با یک موقعیت یا پنالتی نباید همه چیز را زیر سؤال برد. تیم ما هدف مشخص دارد و امیدوارم این مسیر موفقیت‌آمیز ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب