رضایی: با غیرت بازیکنان، شمس آذر تا دقیقه ۹۶ جنگید و صعود کرد

به گزارش ایلنا، رضایی در ابتدای صحبت‌هایش گفت: خیلی خوشحالیم که توانستیم اولین برد خانگی‌مان را جلوی هواداران عزیز کسب کنیم. این موفقیت نتیجه حمایت آن‌ها بود که تا دقیقه ۹۶ انرژی دادند و ما توانستیم بازی را برگردانیم. جام حذفی همیشه چالش‌های خودش را دارد، به‌ویژه مقابل تیم‌های لیگ دسته پایین که انگیزه زیادی دارند. نیروی زمینی تیم منسجم و خطرناکی بود و روی ضدحملات خوب کار می‌کرد.

وی درباره عملکرد بازیکنان افزود: بازیکنان انرژی فوق‌العاده‌ای گذاشتند و توانستیم گل‌های عقب‌مانده را جبران کنیم. گل دقیقه ۹۶ واقعاً عالی بود و باعث شد خوشحال شویم. امیدوارم ریکاوری خوبی داشته باشیم و برای بازی سخت هفته بعد مقابل پرسپولیس آماده شویم.

سرمربی شمس آذر درباره اهداف تیم در جام حذفی گفت: فوتبال قزوین در سال‌های گذشته در جام حذفی نتایج خوبی نداشت، اما امسال با قدرت وارد شدیم. هدف ما صعود به مراحل بالاتر و حتی رسیدن به فینال است. ترکیب اصلی تیم نشان می‌دهد که از ابتدا برای موفقیت برنامه داشتیم و تا روز آخر خواهیم جنگید.

رضایی در ادامه درباره نمایش تیمش توضیح داد: تیم‌مان مقابل نیروی زمینی که انگیزه زیادی داشت، عالی بازی کرد. این مسابقه برای ما حکم یک بازی تدارکاتی قبل از دیدار با پرسپولیس را داشت و درس‌های زیادی داشت.

وی درباره مهاجمان و گلزنی تیم بیان کرد: گاهی در ضربه آخر مشکل پیش می‌آید، اما عملکرد دفاعی و تهاجمی تیم بسیار خوب بود. بازیکنان موقعیت ایجاد می‌کنند و بازی هدفمند است. میلاد سورگی امروز گل زد و رضا محمدی هم فوق‌العاده بود؛ هم در دفاع کمک کرد و هم گل برتری تیم را زد.

سرمربی شمس آذر در پایان گفت: عملکرد بازیکنان فوق‌العاده بود و با یک موقعیت یا پنالتی نباید همه چیز را زیر سؤال برد. تیم ما هدف مشخص دارد و امیدوارم این مسیر موفقیت‌آمیز ادامه پیدا کند.

انتهای پیام/