به گزارش ایلنا، باقری‌نیا، سرمربی پادیاب خلخال، پس از حذف در جام حذفی در آغاز نشست خبری گفت: بازی برای ما بسیار سخت بود. تیم زیادی برای رسیدن به این مرحله زحمت کشیده است، اما امروز چرخش بازی آنطور که می‌خواستیم پیش نرفت. با وجود اینکه بیش از ۹۰ دقیقه با ۱۰ نفر بازی کردیم، از عملکرد تیمم راضی هستم و به استقلالی‌ها تبریک می‌گویم.

وی در ادامه درباره صحنه پنالتی افزود: خواهش می‌کنم قبل از اعلام پنالتی، صحنه را بررسی کنید. قبل از خطای بازیکن ما، داور باید خطای مهاجم استقلال روی دروازه‌بان ما را می‌گرفت. حتی دقیقه اول، وقتی بازیکنم تک به تک شد، پنالتی باید اعلام می‌شد. با این حال، خوشحالم بازیکنانم با غیرت بازی کردند و حریف را کوچک نشمردند.

سرمربی پادیاب درباره تأثیر ۱۰ نفره شدن تیمش گفت: سال‌هاست مربیگری می‌کنم و هرگز به داوری اعتراض نکرده‌ام. داور امروز می‌توانست نگاه متعادلی نسبت به دو تیم داشته باشد. کادر فنی حریف بارها اعتراض کرد، ولی ما با آرامش مسیر بازی را ادامه دادیم.

باقری‌نیا در مورد نمایش تیمش اضافه کرد: گل اول را زدیم و قبل از آن هم می‌توانستیم به گل برسیم. روی ریزه‌کاری‌های استقلال کار کرده بودیم و تلاش‌مان بر این بود که راه‌ها را ببندیم. فرصت‌های کمی به حریف دادیم و با وجود محدودیت بازیکن مجبور شدیم چند بازیکن زیر ۲۳ سال را به میدان بفرستیم. ما هم می‌توانیم فوتبال بازی کنیم و به رغم اینکه استقلال آماده‌ترین تیم ایران است، انتظار برخورد بهتری از تیم مقابل داشتیم.

انتهای پیام/