به گزارش ایلنا، خسرو حیدری در گفت‌وگو با خبرنگاران حاضر در ورزشگاه تختی گفت: داور به من گفت که وارد محوطه وی‌ای‌آر شده‌ام.

وی افزود: در شلوغی و حواشی بازی، مشخص نبود دقیقا چه اتفاقی منجر به اخراج او شد، اما تاکید کرد که باید مرحله بعدی جام حذفی را از روی سکوها تماشا کند.

حیدری در ادامه به صحنه پنالتی استقلال اشاره کرد و گفت: گل یاسر آسانی امید تیم را زنده کرد. البته بوسیدن کاپیتان حریف هم حاشیه‌ای به وجود آورد، اما در نهایت همه چیز آرام شد.

او درباره برخورد داور با نیمکت استقلال گفت: پس از گل، داور به سمت نیمکت آمد، با ساپینتو و بیژن طاهری صحبت کوتاهی کرد و کارت زرد دوم را به من نشان داد. من لبخند به لب داشتم و بعد از اینکه ساپینتو مرا در آغوش گرفت، با مشایعت طاهری به سمت سکوها رفتم.

حیدری در پایان اظهار کرد: بازی سختی بود و با وجود حواشی، امیدوارم تیم بتواند در مراحل بعدی جام حذفی عملکرد خوبی داشته باشد.

