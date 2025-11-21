قربانی: باید کار را در نود دقیقه تمام میکردیم
تیم فوتبال فجر سپاسی پس از تساوی بدون گل در طول ۱۲۰ دقیقه، در ضربات پنالتی مغلوب مس شهربابک شد و به اولین تیم لیگ برتری حذف شده از جام حذفی تبدیل شد.
به گزارش ایلنا، پیروز قربانی، سرمربی فجر سپاسی، در نشست خبری پس از بازی با ابراز تأسف از حذف تیمش گفت: از طرفداران فجر سپاسی بابت حذف از جام حذفی عذرخواهی میکنم و به تیم مس شهربابک صعودشان را تبریک میگویم. باید کار را در نود دقیقه تمام میکردیم، اما وقتی توپ بیش از ۷۰ درصد در اختیار ماست و در برخی فازها مشکل داریم، باید این مسائل را برطرف کنیم.
وی با اشاره به ذهنیت برخی بازیکنان افزود: مشکل اصلی ما این است که برخی بازیکنان هنوز در ذهنیت لیگ یک ماندهاند و وقتی چند بازیکن بزرگ غایب هستند یا تعویض میشوند، این فاصله بیشتر نمایان میشود و ما موظفیم آن را اصلاح کنیم.
سرمربی فجر سپاسی درباره اهمیت جام حذفی بیان کرد: این مسابقات برای ما بسیار اهمیت داشت، اما متأسفانه نتوانستیم به آن شکلی که باید استفاده کنیم.
قربانی همچنین به احتمال تغییرات در نیمفصل اشاره کرد و گفت: برای برخی بازیکنان برای اولین بار فرصت دادم، اما آن فرصتها پاسخ مناسب نداد. ما از نظر مالکیت توپ عملکرد خوبی داریم، ولی در پایان رساندن توپ به گل مشکل داریم. این مشکل با تمرین و گاهی با تقویت تیم حل خواهد شد.
او درباره عملکرد مس شهربابک اظهار داشت: حریف خوب دفاع کرد و در ضدحملات موقعیتهایی داشت، اما بیش از ۸۰ درصد بازی در اختیار ما بود و استفاده نکردن از آن ضعف خودمان را نشان میدهد.
پیروز قربانی در پاسخ به این سؤال که آیا پیشبینی سختی بازی را داشته، گفت: با توجه به تجربه قبلی مقابل مس شهربابک، انتظار بازی دشوار را داشتم. از لحاظ گردش توپ خوب عمل کردیم، اما در فاز نتیجهگیری مشکل داریم که باید با تمرین یا تقویت حل شود.
سرمربی فجر سپاسی در پایان درباره شرایط ورزشگاه شهدای مس شهربابک افزود: تیم و هواداران حریف بسیار محترم بودند. تماشاگران حمایت خوبی داشتند و ورزشگاه از نظر سختافزاری مناسب بود، هرچند زمین کمی سنگین بود که امیدوارم در آینده برطرف شود.