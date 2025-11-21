حسینی: جام حذفی جایی برای اشتباه ندارد

به گزارش ایلنا، آلومینیوم اراک فردا عصر در مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی میزبان ملوان بندرانزلی خواهد بود. این دیدار از ساعت 16:30 در ورزشگاه امام خمینی اراک برگزار می‌شود.

حسینی در نشست خبری پیش از بازی گفت: برای اولین بازی جام حذفی قرعه نسبتاً سختی داشتیم. در تعطیلات فیفادی تمرینات خوبی برگزار کردیم و امیدوارم بازیکنان فردا در شرایط مسابقه حاضر باشند و غافلگیر نشوند. ملوان تیمی است که معمولاً در جام حذفی عملکرد خوبی دارد.

او ادامه داد: ملوان همیشه در این رقابت‌ها مدعی بوده و بازیکنان ما باید بسیار هوشیار باشند. در جام حذفی هیچ جای اشتباهی وجود ندارد و هر خطایی می‌تواند ما را از مسابقات حذف کند.

سرمربی آلومینیوم درباره غایبان تیمش افزود: امیر نوری هنوز آماده بازی نیست و نفرات امید که به تورنمنت اخیر رفته‌اند شرایط خوبی ندارند. یکی از آن‌ها حتی در بیمارستان بستری شده و ویروس گرفته است، این موضوع به ما ضربه زده است. امیدوارم بازیکنان جایگزین بتوانند عملکرد مطلوبی ارائه دهند.

حسینی همچنین درباره حضور سه بازیکن آلومینیوم در تیم ملی امید گفت: یکی از بازیکنان در بیمارستان بستری شده و دو نفر دیگر طی پنج روز سه مسابقه انجام داده‌اند. به نظر می‌رسد شرایط اردو بهینه نبوده و امیدوارم نفرات جایگزین بتوانند عملکرد خوبی داشته باشند.

