رحمتی: جام حذفی شوخیبردار نیست
مهدی رحمتی، سرمربی خیبر خرمآباد در نشست خبری پیش از دیدار یک شانزدهم نهایی جام حذفی با اف سی کیا تأکید کرد که تیمش آماده رقابتی سخت و تمرکز کامل است.
به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی، سرمربی تیم خیبر خرمآباد، در نشست خبری پیش از دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل اف سی کیا، بر دشواری بازی و اهمیت تمرکز بازیکنان در این رقابت تاکید کرد.
رحمتی در ابتدای صحبتهای خود گفت: فردا در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل تیم خوبی مانند کیا قرار میگیریم؛ این مسابقه به هیچ عنوان ساده نخواهد بود.
او با اشاره به ویژگیهای خاص جام حذفی افزود: این رقابت همواره محل شگفتیها بوده است. در تعطیلات اخیر با بازیکنان به طور کامل صحبت کردیم تا اهمیت هر لحظه بازی و جدی بودن این جام را درک کنند.
سرمربی خیبر در ادامه درباره شانس موفقیت تیمش اظهار داشت: ما برای جام حذفی برنامه ویژهای داریم و امیدواریم از همان ابتدای بازی، بازیکنان با تمرکز، قدرت و انگیزه کامل ظاهر شوند تا بتوانیم این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم.
رحمتی تاکید کرد که هدف تیمش صعود مرحله به مرحله و ارائه نمایش قابل قبول در این رقابت است و تمامی بازیکنان باید با روحیه جنگندگی و تلاش مستمر به میدان بروند.