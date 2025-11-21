به گزارش ایلنا، مهدی رحمتی، سرمربی تیم خیبر خرم‌آباد، در نشست خبری پیش از دیدار مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی مقابل اف سی کیا، بر دشواری بازی و اهمیت تمرکز بازیکنان در این رقابت تاکید کرد.

رحمتی در ابتدای صحبت‌های خود گفت: فردا در مرحله یک شانزدهم نهایی مقابل تیم خوبی مانند کیا قرار می‌گیریم؛ این مسابقه به هیچ عنوان ساده نخواهد بود.

او با اشاره به ویژگی‌های خاص جام حذفی افزود: این رقابت همواره محل شگفتی‌ها بوده است. در تعطیلات اخیر با بازیکنان به طور کامل صحبت کردیم تا اهمیت هر لحظه بازی و جدی بودن این جام را درک کنند.

سرمربی خیبر در ادامه درباره شانس موفقیت تیمش اظهار داشت: ما برای جام حذفی برنامه ویژه‌ای داریم و امیدواریم از همان ابتدای بازی، بازیکنان با تمرکز، قدرت و انگیزه کامل ظاهر شوند تا بتوانیم این مرحله را با موفقیت پشت سر بگذاریم.

رحمتی تاکید کرد که هدف تیمش صعود مرحله به مرحله و ارائه نمایش قابل قبول در این رقابت است و تمامی بازیکنان باید با روحیه جنگندگی و تلاش مستمر به میدان بروند.

