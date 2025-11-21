خبرگزاری کار ایران
استقلال ۲-۱ پادیاب: فرار از شکست تاریخی با گل طلایی آسانی

کد خبر : 1717164
در دیداری نفس‌گیر از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، استقلال با گل‌های یاسر آسانی در وقت‌های پایانی و اضافی موفق شد پادیاب را شکست دهد و راهی مرحله بعد شود.

به گزارش ایلنا،  بازی از همان ابتدای کار با فشار پادیاب آغاز شد و این تیم در دقیقه ۱۰ موفق شد با شوت تماشایی فریبرز یوسفی دروازه استقلال را باز کند تا آبی‌ها در آستانه یک شگفتی قرار بگیرند. در دقایق بعدی، آنتونیو آدان با چند واکنش حیاتی مانع از افزایش اختلاف شد و استقلال تلاش کرد بازی را کنترل کند.

در دقیقه ۲۲، سجاد تقوی از پادیاب با کارت قرمز مستقیم از زمین اخراج شد تا شاگردان ساپینتو ده نفره بازی کنند، اما علی‌رغم این فرصت، استقلال نتوانست در ۹۰ دقیقه نتیجه را جبران کند. در نهایت، پس از یک هند مدافع پادیاب و بازبینی صحنه توسط VAR، پنالتی در دقیقه ۸۹ به سود استقلال اعلام شد و یاسر آسانی گل تساوی را وارد دروازه کرد تا کار به وقت‌های اضافه کشیده شود.

در وقت‌های اضافه، استقلال حملات خود را افزایش داد و سرانجام در دقیقه ۱۰۳ از شوت کاشته یاسر آسانی با تغییر مسیر دفاعی، گل دوم و برتری تاریخی را به ثمر رساند. پادیاب با وجود تلاش فراوان و ده نفره شدن، نتوانست پاسخ دهد و بازی با پیروزی استقلال خاتمه یافت.

این دیدار با استقبال قابل توجه هواداران دو تیم برگزار شد و نشان داد حتی تیم‌های ده‌نفره هم می‌توانند تا آخرین لحظه برای شگفتی تلاش کنند، اما تجربه و دقایق پایانی باعث شد استقلال با حفظ آرامش، پیروزی و صعود خود را قطعی کند.

ترکیب استقلال: آنتونیو آدان، سامان فلاح، رستم آشورماتوف، حسین گودرزی، ابوالفضل جلالی، رامین رضاییان، سعید سحرخیزان، اسماعیل قلی‌زاده، منیر الحدادی، یاسر آسانی، علیرضا کوشکی، محمدرضا آزادی.
سرمربی: ریکاردو ساپینتو

ترکیب پادیاب: میلاد جعفری، سجاد نقوی، امین کعبی، امیرمحمد لطف پور، فریبرز یوسفی، مهران مستاجران، رضا شکری، امیرحسین اسماعیل‌زاده، سعید طالبی، وحید رحیمی، امیرعطا عباس پور.
سرمربی: عبدالمجید باقری‌نیا

