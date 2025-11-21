شمس آذر ۳-۲ نیروی زمینی؛ شمس آذر دراماتیک صعود کرد

به گزارش ایلنا، دیدار شمس آذر و نیروی زمینی امروز جمعه ۳۰ آبان در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد و با قضاوت هادی علی نیافرد به پایان رسید. نیمه نخست این مسابقه با برتری نسبی نیروی زمینی همراه بود و این تیم در دقیقه ۳۷ توسط محمدامین اسدی، مهاجم سابق پرسپولیس، موفق شد دروازه شمس آذر را باز کند و با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

در نیمه دوم شمس آذر با تغییر ریتم بازی، کنترل جریان مسابقه را در دست گرفت و در دقایق ۶۷ و ۷۰ توسط میلاد سورگی، دیگر بازیکن سابق پرسپولیس، دو گل به ثمر رساند تا نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

با رسیدن بازی به دقیقه ۸۷، نیروی زمینی توسط محمد خردمند توانست گل تساوی را به ثمر برساند و هیجان مسابقه را بالا ببرد. با این حال، شمس آذر در وقت‌های تلف‌شده موفق شد توسط رضا محمدی‌فزونی گل سوم و پیروزی‌بخش خود را ثبت کند تا صعودش به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی قطعی شود.

این پیروزی، دومین صعود تیم‌های لیگ برتری پس از سپاهان در این مرحله از رقابت‌ها محسوب می‌شود و شمس آذر با نمایش چشمگیر در نیمه دوم، توانست از فرصت‌ها به بهترین شکل بهره ببرد.

