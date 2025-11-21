خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
مدیران خودرو
بیمه بازار
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

شمس آذر ۳-۲ نیروی زمینی؛ شمس آذر دراماتیک صعود کرد

شمس آذر ۳-۲ نیروی زمینی؛ شمس آذر دراماتیک صعود کرد
کد خبر : 1717152
لینک کوتاه کپی شد.

در دیداری پرهیجان از مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، تیم شمس آذر قزوین از سد نیروی زمینی گذشت و پس از سپاهان، دومین تیم لیگ برتری راه یافته به مرحله بعد شد.

به گزارش ایلنا،  دیدار شمس آذر و نیروی زمینی امروز جمعه ۳۰ آبان در ورزشگاه سردار آزادگان قزوین برگزار شد و با قضاوت هادی علی نیافرد به پایان رسید. نیمه نخست این مسابقه با برتری نسبی نیروی زمینی همراه بود و این تیم در دقیقه ۳۷ توسط محمدامین اسدی، مهاجم سابق پرسپولیس، موفق شد دروازه شمس آذر را باز کند و با برتری یک بر صفر به رختکن برود.

در نیمه دوم شمس آذر با تغییر ریتم بازی، کنترل جریان مسابقه را در دست گرفت و در دقایق ۶۷ و ۷۰ توسط میلاد سورگی، دیگر بازیکن سابق پرسپولیس، دو گل به ثمر رساند تا نتیجه را به سود خود تغییر دهد.

با رسیدن بازی به دقیقه ۸۷، نیروی زمینی توسط محمد خردمند توانست گل تساوی را به ثمر برساند و هیجان مسابقه را بالا ببرد. با این حال، شمس آذر در وقت‌های تلف‌شده موفق شد توسط رضا محمدی‌فزونی گل سوم و پیروزی‌بخش خود را ثبت کند تا صعودش به مرحله یک هشتم نهایی جام حذفی قطعی شود.

این پیروزی، دومین صعود تیم‌های لیگ برتری پس از سپاهان در این مرحله از رقابت‌ها محسوب می‌شود و شمس آذر با نمایش چشمگیر در نیمه دوم، توانست از فرصت‌ها به بهترین شکل بهره ببرد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
بیمه بازار
تویوتا
اسپیدکس
پارسیان
صادرات
جراحی بینی
پتروشیمی فناوران
بانک ملی
شهر لوازم خانگی
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
ایران کیش
کرمان خودرو
انزلی
آسیاتک
اتحادیه ماشین آلات کشاورزی
فولاد حداد
رایتل
چمدان
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
منطقه آزاد ارس
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
هپکو
شاتل
بانک توسعه تعاون
گهرزمین
سیوان لند
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دقیق صنعت اوپاتان

دانلود آهنگ جدید

خرید ملک در دبی

قیمت میلگرد آجدار

بلیط هواپیما

دانلود وان موزیک

دانلود اهنگ

بلیط هواپیما زیر قیمت

قیمت بلوک هبلکس

هتل کیش

لوسیون بدن

خرید اپل ایدی

گلبرگ سیر

بوکینگ

خرید نهال گردو

درب ضد حریق امیردرب