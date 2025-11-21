شادی جنجالی یاسر آسانی پس از گل تساوی استقلال

خبرگزاری کار ایران
وینگر آلبانیایی استقلال پس از گل تساوی تیمش مقابل پادیاب در دقایق پایانی مسابقه، با یک شادی جنجالی و بوسیدن صورت یکی از بازیکنان حریف، واکنش داور و بازیکنان پادیاب را برانگیخت و با کارت زرد مواجه شد.

به گزارش ایلنا،  در دیدار استقلال مقابل پادیاب، یاسر آسانی موفق شد در دقایق پایانی بازی با تبدیل ضربه پنالتی به گل، تساوی را برای تیمش رقم بزند. با این حال، شادی غیرمعمول او پس از گل خبرساز شد؛ وینگر آلبانیایی استقلال پس از گلزنی، به سمت یکی از بازیکنان پادیاب رفت و صورت او را بوسید که این اقدام با اعتراض و واکنش بازیکنان حریف مواجه شد و باعث بروز یک درگیری لفظی کوتاه شد.

آسانی که پیش از این از ناکامی مهاجمان استقلال در گلزنی عصبانی بود، با این حرکت تلاش کرد ناراحتی خود را بروز دهد، اما این شادی خارج از عرف فوتبال تلقی شد.

داور مسابقه، حسین امیدی، پس از بررسی اتفاق، یاسر آسانی را با کارت زرد جریمه کرد و با این تصمیم، ماجرا خاتمه یافت. این اتفاق در شبکه‌های اجتماعی و بین هواداران با واکنش‌های متفاوتی همراه شد و توجه‌ها را به رفتار بازیکنان در شادی پس از گل جلب کرد.

