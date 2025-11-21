خبرگزاری کار ایران
عمران‌زاده: جام حذفی می‌تواند فرصت آسیایی باشد

کد خبر : 1717147
حنیف عمران‌زاده که به‌جای سعید اخباری در نشست خبری پیش از دیدار جام حذفی مقابل ذوب‌آهن حاضر شد، از آمادگی چادرملو برای این مسابقه و انگیزه بالای تیمش برای پیشروی در این رقابت‌ها سخن گفت.

به گزارش ایلنا،  در غیاب سعید اخباری که به دلیل محرومیت فصل گذشته امکان حضور در نشست خبری را نداشت، حنیف عمران‌زاده به‌عنوان نماینده کادرفنی چادرملو اردکان مقابل خبرنگاران قرار گرفت و درباره وضعیت تیم پیش از دیدار برابر ذوب‌آهن توضیحاتی ارائه کرد.

عمران‌زاده با اشاره به حساسیت مسابقه پیش‌رو اظهار داشت که تقابل با ذوب‌آهن برای آنها آسان نخواهد بود. او با بیان اینکه ذوب‌آهن تیمی جوان و باانرژی است، افزود: پس از وقفه فیفادی، بازیکنان چند جلسه تمرینی مؤثر پشت سر گذاشته‌اند و تیم در شرایط مطلوبی قرار دارد. به گفته وی، چادرملو امیدوار است در حضور هوادارانش نمایش قابل قبولی ارائه دهد.

وی در ادامه به اهمیت مسابقات جام حذفی اشاره کرد و گفت: این رقابت‌ها برای همه تیم‌ها شانس ویژه‌ای محسوب می‌شود.

با چهار پیروزی می‌توان به سهمیه آسیایی رسید و چادرملو قصد دارد مرحله‌به‌مرحله در این مسیر حرکت کند. او تأکید کرد: با حمایت هواداران‌مان می‌توانیم تا مراحل پایانی پیش برویم.

مربی چادرملو همچنین با اشاره به پیروزی اخیر ذوب‌آهن عنوان کرد که کادرفنی حریف را به‌طور کامل آنالیز کرده است و پیش از بازی جلسه فنی برگزار خواهد شد تا نکات لازم به بازیکنان منتقل شود. به گفته او، تیم از نظر بدنی و ذهنی در شرایط مطلوبی قرار دارد.

عمران‌زاده روند رو به رشد چادرملو در هفته‌های گذشته را حاصل تلاش بازیکنان و کادر فنی دانست و اظهار کرد: جام حذفی برای ما شبیه شروعی دوباره است. همه تیم‌ها با انگیزه بالا وارد مسابقات می‌شوند و ما باید بیش از قبل به نکات تاکتیکی توجه کنیم تا مسیر موفق‌مان ادامه پیدا کند.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش، حمایت هواداران و مسئولان استان یزد را عامل مهمی برای حفظ این روند دانست و گفت: هدف مجموعه چادرملو شادی هواداران است و امیدوار است باشگاه بتواند این مسیر را تداوم بخشد.

عمران‌زاده در پایان با اشاره به سابقه حضور تیم‌های دسته اولی در مراحل پایانی جام حذفی گفت: نمونه‌های موفقی مثل نساجی وجود دارد که از لیگ یک به قهرمانی و سهمیه آسیایی رسیدند.

او تأکید کرد: چادرملو نیز چنین شانسی دارد و برای استفاده از این فرصت تمام تلاشش را خواهد کرد.

انتهای پیام/
