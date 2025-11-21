مس شهربابک ۵-۳ فجر سپاسی: حذف شوکه کننده تیم لیگ برتری
تیم مس شهر بابک با پیروزی در ضربات پنالتی مقابل فجر شهید سپاسی، نخستین شگفتی مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی را رقم زد و نماینده لیگ برتر را از گردونه رقابتها کنار گذاشت.
به گزارش ایلنا، در ادامه دیدارهای مرحله یک شانزدهم نهایی جام حذفی، تیمهای مس شهر بابک و فجر شهید سپاسی در ورزشگاه سردار حاج قاسم سلیمانی به مصاف هم رفتند؛ مسابقهای که با وجود سابقه نزدیک دو تیم در لیگ یک، اینبار شرایط متفاوتی داشت و فجر بهعنوان تیم لیگ برتری مقابل میزبان دسته اولی قرار گرفت.
پیروز قربانی برای این مسابقه ترکیب تیمش را با چند تغییر روانه میدان کرد؛ از جمله حضور علیرضا رضایی در نخستین بازی رسمی، بازگشت سینا شاهعباسی و قرار گرفتن مجتبی حقدوست در ترکیب اصلی. در سوی مقابل قاسم شهبا تیمش را با ترکیب کامل وارد زمین کرد.
بازی در نیمه اول روندی محتاطانه داشت و با وجود مالکیت بیشتر فجر، موقعیت جدی روی دروازهها ایجاد نشد. نیمه دوم نیز با برتری نسبی دو طرف همراه بود اما کمدقتی مهاجمان و واکنشهای خوب گلرها اجازه تغییر نتیجه را نداد.
با تداوم تساوی بدون گل در وقتهای قانونی و اضافه، کار به ضربات پنالتی کشید؛ جایی که مس شهر بابک عملکرد مطمئنتری داشت و با برتری ۵ بر ۳ توانست فجر سپاسی را شکست داده و نخستین شگفتی این مرحله را رقم بزند.
ضربات پنالتی
مس شهر بابک:
باصری، نوابیفر، تاجیک، رئوفیمنش و سامکن هر پنج ضربه را به گل تبدیل کردند.
فجر سپاسی:
ریگی، رضایی و طاهر موفق به گلزنی شدند اما ضربه دوم توسط محمد آژیر از بالای دروازه بیرون رفت.
اتفاق ویژه
مس شهر بابک با حفظ رکورد شکستناپذیری مقابل فجر در سالهای اخیر، اینبار با حذف یک تیم لیگ برتری به جمع ۱۶ تیم برتر جام حذفی رسید.
بهترین بازیکن
امید سامکن نمایش درخشانی داشت و با گل کردن پنالتی پنجم و سرنوشتساز تیمش، نقش اصلی را در صعود مس ایفا کرد.