به گزارش ایلنا، یحیی گل‌محمدی در نشست خبری پیش از رویارویی فولاد و استقلال خوزستان در مرحله حذفی جام باشگاه‌های کشور عنوان کرد: در بازی رفت توانستیم عملکرد قابل‌قبولی داشته باشیم و همان مسابقه نشان داد که استقلال خوزستان تیمی سازمان‌یافته و قابل احترام است. تحلیل آن دیدار می‌تواند در برنامه‌ریزی فنی برای مسابقه پیش‌رو به ما کمک کند.

سرمربی فولاد با اشاره به حساسیت رقابت‌های حذفی افزود: در این مرحله تیمی موفق خواهد بود که اشتباهاتش حداقلی باشد. تمرکز بازیکنان اهمیت زیادی دارد و باید از موقعیت‌هایی که در جریان بازی یا روی ضربات ایستگاهی ایجاد می‌کنیم، با دقت بیشتری استفاده کنیم. در هفته‌های گذشته موقعیت‌های خوبی داشتیم اما بهره‌وری ما کافی نبود. امیدوارم فردا این مسئله بهتر شود.

گل‌محمدی حضور هواداران را یکی از عوامل مهم در نتیجه‌گیری دانست و اظهار داشت: دوست داریم با حمایت پرشمار تماشاگران‌مان بازی کنیم. سختی مسیر رفت‌وآمد را می‌دانم و این موضوع را در جلسه با آقای گرشاسبی مطرح کردم تا برای تسهیل حضور هواداران اقدامات بیشتری صورت گیرد. انرژی آن‌ها برای ما بسیار ارزشمند است.

او همچنین از مدیران پیشین باشگاه قدردانی و برای مدیرعامل جدید فولاد آرزوی موفقیت کرد: در سال‌های گذشته مدیران قبلی در شرایط دشوار زحمات زیادی کشیدند. آقای گرشاسبی تجربه مدیریت در فولاد را دارند و با فضای باشگاه آشنا هستند. مسیر سختی در پیش است و امیدوارم موفق باشند.

سرمربی فولاد درباره انگیزه تیمش در این رقابت‌ها گفت: در جام حذفی هر مسابقه حکم یک فینال را دارد. باید قدم‌به‌قدم پیش برویم و اجازه ندهیم اشتباهات روی جریان بازی اثر بگذارد. استفاده درست از فرصت‌ها اهمیت زیادی دارد.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش و در پاسخ به پرسشی درباره کیفیت مربیان ایرانی گفت: مربیان داخلی بسیار پرتلاش و باکیفیت هستند. بسیاری از آن‌ها سال‌ها با کمترین امکانات تیم‌داری کرده‌اند و بازیکنان زیادی را به فوتبال کشور معرفی کرده‌اند. نظم تیمی، شرایط مالی و امکانات مناسب لازمه موفقیت هر مربی است؛ برخی با سختی‌ها کنار می‌آیند و برخی کمتر. اما واقعاً باید به مربیان ایرانی افتخار کرد که با تعهد بالا کار می‌کنند.

انتهای پیام/