نویدکیا: در جام حذفی باید منطقی بازی کنیم

به گزارش ایلنا، محرم نویدکیا، سرمربی سپاهان، پس از برتری یک بر صفر شاگردانش برابر مس کرمان در جام حذفی، عملکرد تیمش را در این مسابقه تحلیل کرد. او گفت تیمش در دقایق ابتدایی بازی تسلط خوبی بر جریان مسابقه داشته و با پرس از جلو، هم به موقعیت رسیده و هم توانسته زود به گل برسد، اما در ادامه، مس کرمان برای حدود ۲۰ دقیقه نمایش بهتری ارائه کرده است.

نویـدکیا با اشاره به ماهیت غیرقابل پیش‌بینی جام حذفی افزود: در این رقابت‌ها نمی‌شود هیچ حریفی را ساده گرفت. هر لحظه ممکن است یک اتفاق مسیر بازی را تغییر دهد. پس از اخراج بازیکن مس در دقیقه ۲۸، شرایط بازی تغییر کرده و شاگردانش بیشتر مالکیت توپ را در اختیار داشته‌اند.

سرمربی سپاهان علت کم‌ریسک بودن برنامه تیمش را هم توضیح داد: می‌خواستیم بازی را از دست ندهیم و روی ضدحملات غافلگیر نشویم. موقعیت داشتیم، حتی یک بار توپ به تیرک خورد. در جام حذفی مهم این است که منطقی بازی کنیم و مرحله‌به‌مرحله جلو برویم.

نویدکیا همچنین از رفتار هواداران کرمانی قدردانی کرد: تشویق‌شان برایم جالب بود. در مس رفسنجان روزهای خوبی داشتم و محبت آن‌ها همیشه برای من ارزشمند است.

او در بخش دیگری از صحبت‌هایش کیفیت زمین ورزشگاه شهید باهنر کرمان را نامناسب توصیف کرد: زمین برای فوتبال روی زمین آماده نبود و توپ مدام پَر می‌زد. در سال‌های قبل این زمین وضعیت بهتری داشت. امروز نه به ما و نه به مس کمک نکرد.

سرمربی سپاهان تأکید کرد که شرایط چمن حتی روی عملکرد بازیکنان جوان مس کرمان هم تأثیر گذاشته است: اگر زمین بهتر بود، جوان‌ها می‌توانستند کیفیت‌شان را بهتر نشان بدهند. استفاده از توپ‌های بلند نتیجه همین شرایط بود. حیف است که مرکز استان از چنین زمینی برخوردار است.

