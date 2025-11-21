خبرگزاری کار ایران
صعود سپاهان به مرحله بعدی جام حذفی با برد اقتصادی برابر مس

در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، تیم‌های مس کرمان و سپاهان اصفهان عصر امروز در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف هم رفتند.

به گزارش ایلنا،  در ادامه رقابت‌های مرحله یک‌شانزدهم نهایی جام حذفی، تیم‌های مس کرمان و سپاهان اصفهان عصر امروز (جمعه) در ورزشگاه شهید باهنر کرمان به مصاف هم رفتند که این دیدار با پیروزی یک بر صفر سپاهان به پایان رسید.

سپاهان که بازی را بهتر آغاز کرده بود، خیلی زود به گل رسید؛ محمد عسکری در دقیقه ۶ روی پاس دقیق محمدمهدی لطفی دروازه مس را باز کرد و همان گل، صعود طلایی‌پوشان به مرحله یک‌هشتم نهایی را قطعی کرد.

مس کرمان از دقیقه ۲۸ کار را دشوارتر از قبل ادامه داد. جایی که امید قنبری با دریافت کارت قرمز از زمین اخراج شد و شاگردان کرمانی مجبور شدند بیش از یک نیمه را ۱۰ نفره بازی کنند. با وجود تلاش مس برای بازگشت به جریان مسابقه، دفاع منسجم سپاهان اجازه تغییر نتیجه را نداد.

قضاوت این دیدار را حسین زمانی برعهده داشت. او علاوه بر اخراج امید قنبری، به مهدی ناظمی از مس کرمان و هادی محمدی و گئورگی گولسیانی از سپاهان کارت زرد نشان داد.

