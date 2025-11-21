به گزارش ایلنا، در وزن 86 کیلوگرم کامران قاسم پور در دور اول با نتیجه 5 بر 3 مغلوب آرسنی ژیویف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده ها رفت.

وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد بن فرج اله فاتح از الجزایر گذشت و به دیدار رده بندی راه یافت، قاسم پور در این مرحله ماگومت اولویف از تاجیکستان را با نتیجه ۸ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.

