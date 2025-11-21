کامران قاسمپور صاحب نشان برنز شد
کامران قاسم پور در رقابت های کشتی آزاد بازی های همبستگی کشورهای اسلامی برنز گرفت.
به گزارش ایلنا، در وزن 86 کیلوگرم کامران قاسم پور در دور اول با نتیجه 5 بر 3 مغلوب آرسنی ژیویف دارنده مدال برنز جهان از آذربایجان شد و با توجه به حضور این کشتی گیر در دیدار فینال، نماینده کشورمان به گروه بازنده ها رفت.
وی در این مرحله با نتیجه ۸ بر صفر از سد بن فرج اله فاتح از الجزایر گذشت و به دیدار رده بندی راه یافت، قاسم پور در این مرحله ماگومت اولویف از تاجیکستان را با نتیجه ۸ بر صفر از پیش رو برداشت و صاحب مدال برنز شد.